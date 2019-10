Maître Amine Morsli, le talentueux conseil de Boufarik (cour de Blida) était mal en point lorsqu’il a entendu ses collègues et adversaires évoquer un possible report des probables chauds débats. Le défenseur de la ville des Oranges, n’était pas chaud dans cette histoire de renvoi de l’affaire criminelle qui lui tient à cœur. Le président du tribunal criminel de Blida, avait lui, de bonnes raisons de reporter les débats : « Oum El Kheir H. La prévenue qui s’était présentée à deux reprises lors des deux précédents renvois, était ce mercredi absente. » Son avocat est plus que satisfait car lors du procès qui avait fait l’objet d’une cassation, sa cliente avait été acquittée alors que la seconde accusée de rapt d’enfants fait prévu et puni par l’article 291, avait écopé de 10 ans de réclusion criminelle. Et ce procès, tout le monde s’en souvient: les faits remontent au mois de mars lorsque des enfants en guenilles étaient ramassés et « dispatchés » pour pratiquer la mendicité aux quatre coins de la localité de Bousmaïl réputée comme étant un « nid » de mendiants et de truands. Les deux accusées sont des mères de familles normalement constituées, mais qui sont tombées dans le piège du gain facile. Le fils de la première accusée aurait été vu en compagnie de la seconde accusée en pleine « fonction » de mendicité. L’enfant, âgé au moment des faits, de quatre ans, a carrément disparu depuis longtemps et en janvier précisément. C’est ce difficile destin qui a fait que l’avocat pioche dans tous les cas de jurisprudence pour tenter de sauver sa cliente du guêpier dans lequel elle s’est fourrée. En attendant, l’homme de loi introduit une demande de liberté provisoire auprès du tribunal criminel dont le président est connu pour sa largesse et sa patience, tant il a connu les affres de la tutelle, une tutelle si ingrate qu’elle n’a pas fini de l’embêter par des mutations si lointaines qu’elles paraissent inhumaines.