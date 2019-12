Durant ses 20 années (1997 et 2017 ) passées en tant qu’ingénieur commercial dans une société de logiciels basée à Rungis, dans le Val-de-Marne, Mohamed se faisait appeler Antoine. Aujourd’hui, à la retraite, il a déposé une requête auprès du tribunal des prud’hommes pour «discrimination raciale et harcèlement moral». Dans cet entretien, il raconte sa vie de «clandestin» au sein de cette entreprise. «Au-dessus de moi, il y avait des gens pas très malins, qui ne pouvaient pas concevoir qu’un Arabe travaille dans la haute technologie et traite avec des boîtes comme EDF ou Areva. Ces gens me méprisaient», a-t-il indiqué au quotidien. L’histoire de Mohamed remonte au processus de recrutement, en novembre 1996. Le futur Antoine a quitté son emploi précédent et a été reçu par son futur employeur. Ce dernier l’a prévenu : «il faudra changer de prénom.» Par contrainte, il a choisi d’obtempérer. «Pourquoi je ne dis rien ? Parce que j’ai déjà démissionné, et je suis divorcé, avec trois enfants à charge. Donc je suis coincé», a-t-il expliqué au Parisien. L’intéressé ne se souvient plus de la manière dont est apparu «Antoine». Entre 1997 et 2017, il a répondu par ce prénom sur son lieu de travail. Un malaise qui touche également ses collègues, qui l’appelaient Antoine, uniquement, parce que la direction l’exigeait. Le «racisme ouvert» visant les musulmans en nette hausse sur le Net français. Un combat pour la dignité soutenu par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le Franco-Algérien de 63 ans pourra également compter sur les témoignages de quatre anciens confrères lors du procès. Ceux-ci ont évoqué à quel point Mohamed avait été profondément marqué par la situation. Son avocate, Me Galina Elbaz, qualifie son cas d’«emblématique». Pour M. Amghar, qui bénéficie d’une retraite confortable, il ne s’agit pas d’aller au tribunal pour de l’argent. «C’est un combat pour la dignité. Dès le premier jour, je savais que je demanderais réparation», a-t-il affirmé.