Les affaires d’enfants dans le besoin, car ils courent le risque de foncer droit sur le danger moral, d’un sauvetage par l’Etat, mettent souvent dans l’embarras les autorités judiciaires, surtout si de solides interventions se font des deux côtés. Il y en a même qui tentent de mouiller le magistrat en charge du dossier. C’est ainsi que l’une des parties en conflit par la voix de son client, déposa plainte contre une magistrate. C’est alors que le ciel tomba sur la tête des collègues du tribunal concerné. Le procureur refusa net de mettre en mouvement l’action publique contre la juge des référés déclarant clairement à l’avocat à ce propos qu’il ne voulait pas que « le ciel lui tombe dessus en poursuivant une collègue du tribunal».

Le même procureur n’hésita pas, par ailleurs, à octroyer la force publique contre cet enfant en bas âge autorisant celle-ci à user de violence si besoin était, pour le contraindre « manu-militari » à rejoindre sa mère. Mais, fort heureusement, il n’en fut rien puisque le gosse résista farouchement pour la seconde fois, et la police hésita à aller au terme de sa mission. Ce n’est alors que pendant son sommeil que le petit garçon a été remis par son papa à sa mère malgré le risque d’un second traumatisme qu’une telle initiative peut entraîner pour le petit garçon au moment de son réveil.

En conséquence, les droits de cet enfant les plus sacrés ont été violés et tous les risques qu’il encourt sur le plan santé, scolarité et équilibre psychologique ignorés.

Un complot immonde, indigne et inhumain mettant la vie et la stabilité d’un bébé en danger pour seulement assouvir bassement et lâchement des sentiments pervers de vengeance et de haine. Où sont les défenseurs des droits de l’enfant ??? Y a-t-il vraiment une justice dans ce pays ? Nous voulions rendre avec beaucoup de sérieux lorsque nous ouvrîmes les yeux au lit. Ce n’était qu’un cauchemar. Nous voulions cependant croire en cette malheureuse histoire car dans chaque cour de justice de pareilles affaires existent.