L’implication des associations et des entités officielles locales et nationales, s’inscrit dans le cadre de la campagne des éboueurs de la mer.

Une initiative dont l’objectif est de susciter l’action écocitoyenne en amenant les différentes composantes de la population à s’impliquer dans des actions de préservation de l’environnement marin, entre

autres. Dans ce sens,la direction de l’environnement a tiré la sonnette d’alarme sur l’ampleur de la pollution marine, notamment les déchets plastiques et microplastiques.

Pour cette année, les éboueurs de la mer ont extrait, rien que pour le port de Annaba, une tonne et demie de divers déchets composés essentiellement de plastique et de verre. Une situation inquiétante, au vu de l’enjeu capital pesant sur la faune et la flore, et tout l’écosystème.

L’ampleur de l’impact interpelle une coordination à établir entre la société civile, l’université et les autorités compétentes, surtout que des organismes comme Annaba propre et le Réseau algérien pour la protection de la biodiversité marine Probiom sont actifs, sur le terrain. Ce dernier, outre sa participation à l’opération MED en 2014, a lancé des alertes selon lesquelles nous avions du plastique dans nos assiettes.

D’ailleurs, une récente étude française a indiqué que «la consommation du poisson provoquerait le cancer».

En cause, cette agression des fonds marins par ces déchets en tous genres. En conclusion, l’homme serait à l’origine de la contamination de l’écosystème, selon la même étude. Une étude identique avait fait l’objet d’une conférence à l’université de Annaba, certifiant que « les microplastiques, ce sont tous les plastiques qui se dégradent et deviennent microscopiques et à cette échelle, se confondent avec le plancton que les poissons ingèrent.C’est ainsi qu’il entre dans la composition de la chair du poisson et de la chaîne alimentaire pour se retrouver dans nos assiettes. Conclusion directe : le poisson que nous consommons est «cancérigène».

Les experts de Probiom expliquent également que l’on estime qu’il y a 25 milliards de microplastiques en Méditerranée. C’est quatre fois plus que l’océan. C’est pourquoi il est impératif de conjuguer les efforts et renforcer les capacités, harmoniser la surveillance des déchets marins au niveau des plages, sensibiliser sur les déchets marins et les différentes méthodes permettant de les gérer.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’Algérie a pris, en juin 2017, à New York, huit engagements volontaires pour la gestion et la préservation des mers et des ressources marines, au terme de la 1ère conférence des Nations unies sur les océans.

L’Algérie s’est engagée à élaborer une étude pour établir une nouvelle aire marine protégée, à lutter contre la pollution marine tout en mettant l’accent sur la sensibilisation des écoliers aux principes de préservation et de valorisation de l’environnement marin. Il est à relever également que la capacité installée des stations d’épuration équivaut aujourd’hui à 6 fois celle de l’année 2005.

La stratégie environnementale intègre 14 des 17 objectifs de développement durable de l’agenda 2030 des Nations unies. A l’échelle régionale, l’Algérie est engagée dans la mise en œuvre de la Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, tout en coopérant étroitement avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Il faut noter également l’engagement de l’Algérie, en tant qu’Etat membre de l’Union africaine, à mettre en œuvre la stratégie maritime africaine, à l’horizon 2050, visant à protéger et à exploiter durablement l’espace maritime africain pour la création de richesse.