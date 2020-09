C'est le cas de la localité d'Essarouel, dans la commune d'El Bouni qui, en fin de semaine, a connu une nuit agitée. L'horreur et la panique étaient le lot de désagréments orchestrés par deux bandes rivales, qui ont décidé de régler leurs comptes à coups de sabres, haches et autres armes blanches. La situation a nécessité l'intervention musclée des éléments du groupement de la Gendarmerie nationale d'El Bouni. Pour mettre fin aux combats sanglants que se livraient les belligérants, d'importants renforts humains et moyens ont été déployés. Groupes d'intervention et de recherche, casqués munis de boucliers et de matériels antiémeute étaient présents sur les lieux, pour ramener le calme et la sécurité, mais surtout rassurer les habitants de ce quartier chaud qui, pris de peur, allaient fuir le quartier, par crainte de voir quelques gangs faire irruption chez eux, sabre au clair, car, il est à souligner qu'en pareille situation et au cours de batailles rangées, entre des bandes criminelles, certains opèrent des vols sous la menace d'armes blanches. Heureusement que le déploiement des forces de sécurité a obligé les deux bandes à battre en retraite. Il avait fallu l'apport d'un hélicoptère de la Gendarmerie nationale, pour quadriller les lieux où les fuyards s'étaient réfugiés. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 17 bandits. Les prévenus ont fait l'objet de mesures judiciaires et juridiques d'usage et ont été placés sous mandat de dépôts. Il faut noter que, lors de cette dernière décennie, le phénomène des batailles rangées entre bandes rivales, a fait son apparition, dans certaines communes de Annaba, El Bouni, Berrahal et Annaba-Centre, notamment. La hausse du phénomène est due à la faiblesse de l'autorité de l'Etat. Un état de fait devenu insoutenable pour les paisibles citoyens. N'étant pas spécifique à la wilaya de Annaba, le phénomène de la guerre des gangs, a pris des dimensions démesurées et alarmantes, transformant plusieurs wilayas du pays, en véritables favelas. Une réalité interpellant, à plus d'un titre, les hautes sphères de l'Etat, le président de la République notamment. Dès lors, Abdelmadjid Tebboune a, au cours du dernier Conseil des ministres, décidé de prendre de nouvelles dispositions, pour mettre fin à ce phénomène qui ternit l'image de plusieurs villes du pays. Des mesures visant à protéger les citoyens et leurs biens de ces bandes criminelles qui sèment le chaos et la terreur au sein des populations.