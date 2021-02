Des citoyens de la région d'Azazga, tous horizons sociaux confondus, ont pris l'initiative de créer un club de réflexion pour jouer pleinement leur rôle de citoyens avisés participant à la vie socio-économique et politique de leur région.

Pandémie de Covid-19 oblige, la réunion s'est déroulée en pleine nature. C'était utile et agréable à la fois. Et quoi de plus beau qu'à l'utile et l'agréable joindre l'action citoyenne? Il s'agissait alors d'un pique-nique républicain. «Nous nous constituons en lanceurs d'alertes», affirme, déterminé, Omar Aït Moktar, un des organisateurs de cette rencontre. «En tant que citoyens nous avons un droit de regard sur la gestion de l'argent public, le déroulement des projets et le sort réservé au foncier», ajoute Aït Mokhtar.

Plusieurs propositions ont été retenues au terme de cette sortie. Ainsi, les conclavistes ont décidé du lancement d'une plate-forme d'alerte et de lutte contre «toutes formes de corruption et d'injustice, en saisissant la justice». Ils vont constituer un fonds souverain d'investissement et une pépinière pour concrétiser les projets innovants avec la contribution de l'université Mouloud Mammeri. Comme ils projettent également de faire une évaluation «sincère de l'action publique dans la wilaya» et réfléchissent déjà sur le moyen le plus adéquat pour mener et gagner la bataille du développement économique de leur région.

Ces citoyens se disent fiers d'appartenir à la wilaya qui a donné ses meilleurs fils pour la révolution, dont notamment Abane Ramdane, Didouche Mourad, Mohammedi Saïd, Iazouren dit Vriroche, Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Ali Mellah, Dehilès, Mohand Oulhadj, Zaâmoum, Si Salah et Amirouche, pour ne citer que ceux-là. «À chaque moment, nous devrions penser à atteindre les aspirations de nos valeureux martyrs et défendre la République, avec détermination», soutiennent-ils. Mais ces citoyens ne se sont pas contentés de constats et de projections.

Ils passent à l'offensive puisqu'ils annoncent un dépôt de plainte contre l'APW et le wali de Tizi Ouzou pour de nombreux griefs retenus contre eux comme «le blocage des zones industrielles et d'activités dans la wilaya de (Souamaâ, Azazga, Timizart, Vouhlalou...), l'exploitation illicite du sable d'Oued Sebaou ainsi que «le bradage et le détournement du foncier public déguisé en investissement». La liste des péchés étant trop longue, il faut dire que ce centre de réflexion n'aura pas la tâche facile.