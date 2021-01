De nouvelles procédures ont été apportées par la Cnac au profit des jeunes dans la méthode à entreprendre pour décrocher le financement de leurs projets.

Des procédures toutes simples, mais très bénéfiques. Lors d'une rencontre avec les responsables de l'agence de Constantine tout a été dévoilé et d'ailleurs, les nouvelles mesures sont entrées en application jeudi dernier, puisque, désormais, nul n'est obligé de se déplacer jusqu'à l'agence pour avoir des renseignements ou s'inscrire? Un temps important et de l'argent seront de ce fait économisés, selon l'attachée de presse, Mme Bounaâs, qui a fait un exposé devant les responsables de la numérisation de la procédure. En effet, les préinscriptions se feront désormais via Internet sur le site de la Cnac.

Le procédé à suivre est loin d'être compliqué, il suffit d'accéder au site et de suivre les étapes qui demandent les informations qu'il faut, de s'inscrire en laissant ses coordonnées. Mieux encore, fini les dossiers lourds et les obstacles bureaucratiques, le service concerné, de la Cnac procédera lui-même, en usant d'un réseau pour retirer les documents qu'il faut concernant le candidat porteur d'un projet, entre autres l'extrait de naissance ou le certificat de non-affiliation et autre document. Le but de ces nouvelles procédures vise avant tout faire écourter le temps, souligne l'attachée de presse, et faire économiser de l'argent, car n'oublions pas qu'il s'agit de jeunes de 30 à 55 ans qui sont au chômage.

Par cette politique aussi, la Cnac a souhaité toucher les zones les plus éloignées de l'Algérie, notamment les villages et douars les plus reculés et bien entendu une façon de lutter contre la Covid-19. Boubekeur Bouladraâ chargé des relations bancaires procèdera, par la suite, à faire une démonstration des nouvelles mesures et comment un candidat, même de l'étranger peut s'inscrire sans se déplacer, soulignant le fait que le seul déplacement qu'il aura à faire sera fixé par l'Agence le jour de son passage devant la commission pour débattre de son projet. Donc, même les Algériens qui vivent à l'étranger souhaitant réaliser un projet en Algérie ont la possibilité d'accéder au site et faire leur préinscription. Aussi, la CNAC offre la possibilité d'une inscription en ligne après validation des informations à travers une plateforme numérique.

Le candidat doit également remplir un formulaire qu'il trouvera sur le site. Le suivi est également assuré par l'agence jusqu'à réalisation du projet, les candidats peuvent aussi bénéficier d'une formation assurée par la responsable de la formation technique et gestion de l'entreprise qui enseignera au moins sept modules entre autres le marketing, la comptabilité, l'approvisionnement et l'environnement... La vulgarisation de cette plateforme, a annoncé le directeur de l'agence, a permis le premier jour, juste après son lancement, l'inscription de 5000 candidats.