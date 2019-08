Les services de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, ont enregistré durant le premier semestre de l’année en cours, 18 393 infractions à travers le territoire national, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Il s’agit de 10 860 infractions liées à l’environnement et 7 533 autres liées à l’urbanisme, a précisé la même source, ajoutant que les services compétents ont enregistré également 10 077 infractions relatives aux déchets et 126 infractions, relatives à la protection du littoral, outre 237 infractions liées à l’hygiène et la santé publique.