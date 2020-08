Les pieds dans l'eau. Au lendemain de la réouverture graduelle des plages et des lieux de détente, les sables des 33 plages autorisées à la baignade ont été submergés par les estivants.

Les bilans de la direction régionale de la Protection civile font état de plus de 2 millions, estivants qui se sont rendus dans les plages depuis le 15 août à ce jour. Dans le sillage de leur surveillance des estivants, les mêmes ser-vices ont opéré pas moins de 204 interventions, sauvé 78 baigneurs d'une mort certaine, assisté 85 autres leur prodiguant, sur place, des soins nécessaires et transféré 34 estivants vers les centres hospitaliers proches des plages.

Durant la même période, la Protection civile a déploré la mort d'un homme âgé de 50 ans, celui-ci a fait l'objet de noyade dans la plage de Corales rattachée à la commune de Bousfer, à l'ouest de la station balnéaire d'Aïn El Türck.

En attendant les mesures accompagnant encore plus ce déconfinement graduel, notamment dans les plages, ces dernières font l'objet de l'exploitation illégale par des pseudo-plagistes sévissant un peu partout dans les sables, ces derniers sont très souvent armés de gourdins.

Les éléments de la police de la daïra d'Aïn Türck font état de la «saisie de tables, de chaises et des parasols», celle-ci, ajoutent les mêmes sources, a été «opérée dans plusieurs plages de la corniche oranaise dont principalement la baie de Beau Séjour.

Les dunes et Saint Roch». Ce regain illégal des plagistes continue à constituer «la source des préoccupations aussi bien des estivants que des responsables locaux. Ces derniers, ne sachant plus à quel saint se vouer, peinent tout de même à réagir face à ce phénomène prenant de l'ampleur, notamment dans les plages de la corniche ouest de la wilaya d'Oran. Depuis la réouverture des plages, plusieurs dizaines de citoyens se sont accrochés avec cette mafia imposant son diktat sur les estivants et des familles, en les sommant de casquer en contrepartie de l'occupation, de ces derniers (estivants, Ndlr), de petits pans de sable sous l'ombre des solariums qu'ils proposent.

Un autre phénomène, qui n'est pas des moindres, prend des formes inquiétantes, le non-respect des gestes barrières et de protection sanitaire dans ces plages. Le port du masque et la distanciation sociale sont renvoyés aux calendes grecques, en plus de la transgression du confinement partiel. Depuis le 15 août à ce jour, les services de police ont lancé des procédures judiciaire contre près de 200 individus et mis en fourrière 237 véhicules et 47 motocycles. L'activité commerciale et la violation des mesures préventives ne sont pas en reste.

Les mêmes services font état de 27 infractions perpétrées par des commerçants depuis la réouverture des lieux de détente.