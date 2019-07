Les éléments de la police des frontières, répartis à travers les différents points et postes frontaliers, ont procédé, durant les sept premiers mois de l’année 2019, à la saisie de sommes importantes de devises destinées au trafic, et à l’arrestation de tous les individus impliqués dans la violation de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, a indiqué hier un communiqué des services de sécurité. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à l’intensification des investigations et à l’exploitation des techniques modernes, lors du contrôle frontalier des voyageurs, permettant, ainsi, la récupération de 3 millions et 239.000 euros, 107.000 dollars et 24.000 riyals saoudiens (SAR), en sus de montants en monnaie nationale, a précisé le communiqué.