142 projets ont été déjà lancés au niveau des différentes localités. Entamée à l'issue de la dernière rencontre gouvernement - walis, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, le 16 février dernier, l'opération de recensement des zones d'ombres a été finalisée à Béjaïa. En effet, plus de 499 zones d'ombre dans les régions enclavées, à travers le territoire de la wilaya, ont été identifiées à l'effet de cerner réellement les besoins de développement.

La tâche est délicate: elle consiste à sortir de l'ombre quelque... 499 zones, recensées comme étant des régions nécessitant d'être secourues, et dans l'urgence. Situées aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, ces localités, qu'on appelle désormais «zones d'ombre» dans le discours officiel, ont été recensées à la faveur d'une opération lancée par les services de la wilaya. Mais comment leur venir en aide? Les zones d'ombre à Béjaïa nécessitent pourtant un effort colossal de désenclavement et de mise en place des principales commodités de la vie, à l'effet de maintenir la population sur place. À l'occasion de ce recensement, elles se replacent sur l'échiquier des préoccupations des autorités locales. Il faut dire que dans ces contrées, tout comme dans d'autres localités plus proches des grandes agglomérations urbaines, on manque encore de routes, d'eau, d'écoles et de simples salles de soins.

Éprouvée par des projets de développement quasiment à l'arrêt dans les conditions de cette crise sanitaire du coronavirus, la wilaya de Béjaïa se retrouve ainsi face à un autre défi, celui d'accompagner les secours à organiser en direction de ces zones. Et ça avance bien si l'on considère à titre d'exemple, ce qui s'est passé dans la commune de Tifra où la réfection des captages d'eau de sources des villages Ikedjane inscrit dans le cadre des zones d'ombre avance bien. Un réservoir d'eau potable a été réalisé au profit du village Agueni Tezgui, inscrit également dans le cadre des zones d'ombre.