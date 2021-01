Les débats de ce procès qui a été marqué, samedi, par l'aveu-en direct-live d'Ahmed Ouyahia lequel a certifié que les lingots d'or qui lui ont été offerts par les émirs deu Golfe, ont été revendus par des amis au marché parallèle. Ces déclarations ont été perçues comme une bombe à fragmentations par de nombreux avocats. Ils n'ont pas osé commenter plus longuement les propos dévastateurs du prévenu, ligotés qu'ils étaient, par le devoir de réserve et le serment. Les conseils d'Ahmed Ouyahia ont dû certainement passer une nuit blanche, en pensant sérieusement au changement de stratégie de défense; ce sera très dur, surtout que Guellati, la juge a su amener Ahmed Ouyahia, à se laisser tirer les vers du nez! Samedi, vers les 16 heures, c'était au tour d'Abdelmalek Sellal, ancien Premier ministre de répondre gauchement, aux questions de la cour. Il commença comme à l'accoutumée par rappeler qu'il avait pris ses fonctions dans une rude atmosphère, voire «empoisonnée». «Ce que je peux vous certifier, c'est que je me suis donné sans relâche à mon pays!» avait tenu à préciser le prévenu Sellal.

Le lendemain, les proches furent autorisés à assister au procès qui a débuté par l'audition de Youcef Yousfi, ex-ministre de l'Industrie et des Mines, «Je voulais une industrie solide qui convienne à l'esprit algérien!» a dit le prévenu qui chercha à convaincre les juges et le procureur de sa bonne foi, en toutes circonstances.» Me Lakhdari vient au secours du prévenu en apportant d'utiles précisions. Paradoxalement, dans la salle d'audience, règne un calme réconfortant, d'autant plus que la veille, il y avait peu de monde!

Les conseils détendent l'atmosphère par leurs impertinentes interventions, devant une juge plutôt tolérante, car elle savait depuis une heure que ça tournait autour de détails techniques, par conséquent, ça ronronnait! Yousfi parle de deux erreurs commises et reconnaît que cela a été fait uniquement par manque de pratique, par naïveté et surtout par méconnaissance des procédures de l'industrie. «Allah Ghaleb, nous manquions d'expérience dans ce domaine et on n'a jamais attiré mon attention sur les éventuels dérapages», gémit le prévenu, las..