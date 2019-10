Nous avons toujours affirmé sans crainte d’être contredit, qu’il y avait, il n’ y a pas si longtemps, des juridictions hors du commun, qui vivaient sur une autre planète, qui ne recevaient pas les gens comme il se doit, qui ne jugent pas comme le prescrit la loi, où les responsables se comportaient comme des outlaws, en mal de dépassements. Et ces comportements sont compréhensibles pour mille et une raisons objectives ou extra... Figurez-vous qu’avant l’arrivée de l’été, vers 16 heures, au guichet unique, devant une foule monstre qui a assisté, ébahie, à des débats où les acteurs n’étaient

autres que deux procureurs-adjoints qui ne se sont pas fait de cadeau en matière de tenue de réserve, d’éducation, de politesse et de bon sens, car il s’agit d’abord de magistrats « debout » et non pas du siège.

Cette situation est née à l’instauration de la permanence mal gérée, depuis très longtemps, au guichet unique, notamment car, les justiciables qui se présentent au guichet, ne doivent plus attendre indéfiniment leur tour.

Parmi les présents, on pouvait noter la présence de nombreux justiciables venus retirer les documents, des avocats venus des cours voisines et mêmes lointaines, des flics en uniforme et en civil, des femmes venues retirer un permis de communiquer etc. Et tout ce beau monde regardait les deux hommes en colère montrer toute la laideur de types « bien » sous tous rapports, se prendre au collet, et se malmener sans penser un instant à leur statut de magistrats affectés dans l’une des meilleures juridictions du pays. Avec le nouveau ministre de la Justice, c’est la transparence totale. Il a enfilé une paire de gants de velours dans une main d’acier ! Il est au courant de tout, en ayant crânement bossé à Sétif, Batna, Oran et Alger où il a exercé plus de sept ans à la tête du parquet général et donc, il n’a plus rien à apprendre pour faire fonctionner l’appareil judiciaire. Mais l’homme (ou la femme) étant une faible créature, la vigilance de Belgacem Zeghmati, le nouveau ministre de la Justice, sera de rigueur, pour un meilleur et rayonnement, dans le fonctionnement de la justice.

La justice ! Ah, cette justice...