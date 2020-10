Dimanche dernier, quelques minutes après que le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres a été rendu public, c'était la folie sur les réseaux sociaux. En plus des dates des rentrées scolaire et universitaire, qui avaient été communiquées, les Algériens avaient cru comprendre que le président de la République ait annoncé l'ouverture des frontières, car, le communiqué du CM annonçait que Abdelmadjid Tebboune avait ordonné aux responsables en charge du secteur des transports, la réouverture des aéroports intérieurs fermés. Tout le monde avait cru que c'était le signal de la réouverture des frontières. Or, il s'agit des petits aéroports de certaines villes enclavées qui sont à l'abandon depuis plusieurs années. Le chef de l'Etat veut que ces aéroports soient de nouveau exploités, en créant des compagnies «low-cost» spécifiques, afin de desservir ces zones enclavées, dans le but d'assurer un service de transport rapide aux citoyens de ces régions, tout en redynamisant l'économie locale. En fait, il s'agit là d'un des projets phares de Abdelmadjid Tebboune, avant même qu'il ne soit élu à la tête du pays. À la fin de l'année dernière, lors de sa première sortie publique en enfilant le costume de président, il avait fait cette annonce. Le coronavirus est venu ensuite perturber ses projets. Mais au moment où la situation revient à la normale, il a remis ce dossier ô combien important à l'ordre du jour. «Cela en vue d'assurer le service du transport aérien interne, pour créer une dynamique économique et absorber le chômage», a précisé le président Tebboune, lors de la réunion avec son gouvernement, ce qui fait que contrairement à ce que la rumeur est en train de se répandre, la réouverture des frontières n'est pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, les membres du Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus ainsi que le ministre de la Santé n'ont cessé de le répéter ces derniers jours. «La situation épidémique à travers le monde ne permet pas à l'Algérie de prendre un tel risque», répète-t-il à chaque occasion. Il faut dire que le monde est actuellement touché par une seconde vague de ce virus mortel. L'Algérie, qui commence à peine à stabiliser la situation sanitaire, pourrait tout remettre en cause en rouvrant ses frontières. Il ne faut pas oublier que cette pandémie a été importée de l'étranger. Les premières souches sont venus de ressortissants étrangers travaillant en Algérie venus rendre visite à leurs familles. La reprise des liaisons aériennes avec l'étranger entrainerait certainement une vague sans précédent de personnes qui vont venir voir leurs proches, après presque 8 mois de black-out. Une situation qui entraînera certainement un «tsunami» de contaminations. Un pays qui a relégué son économie au second plan, pendant presque un an, pour préserver la santé de ses citoyens, va-t-il prendre un tel risque? Certainement pas! On voit mal les hautes autorités du pays s'aventurer à une «réouverture» vers l'étranger alors que le virus circule de façon très rapide dans les pays occidentaux, notamment en France où sont installés des millions de nos compatriotes. Ceux qui tablaient sur une reprise des vols à l'international doivent donc calmer leur ardeur, surtout que d'autres signes et non des moindres prouvent que cette éventualité est à écarter pour le moment. L'Algérie a programmé des vols de rapatriement de ses citoyens les 15 et 22 octobre prochain. Des vols spéciaux programmés à partir de la capitale française. Si le gouvernement avait l'intention de reprendre les liaisons internationales, pourquoi programmer deux vols de rapatriement à la fin du mois? Autre signe: les compagnies étrangères qui ont vendu des billets d'avion à destination de l'Algérie pour les mois d'octobre et de novembre ont averti, il y a quelques jours, leurs clients sur l'annulation de ces vols, leur annonçant qu'ils seraient remboursés très prochainement. Les frontières ne semblent donc pas être réouvertes de sitôt. Il se pourrait, néanmoins, que les vols domestiques reprennent très prochainement. Mais le dernier mot revient, évidemment, au... président!