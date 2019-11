C’est l’un des axes routiers les plus fréquentés dans la wilaya de Tizi Ouzou étant le seul relais entre le chef-lieu et les communes du littoral comme Tigzirt, Makouda, Iflissen, Mizrana et Boudjima. Avant-hier dimanche, ce chemin a été fermé à la circulation au lieudit Zaouïa par les transporteurs de la daïra de Makouda qui protestaient contre les conditions de dégradation avancée de cette route justement. Parallèlement à la fermeture qui a duré toute la journée, les transporteurs ont observé une journée de grève qui se poursuivait avant-hier lundi.

A l’origine de cette colère, les protestataires évoquaient plusieurs revendications soumises à la direction des transports de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que toutes les parties concernées par lesdits problèmes. Ces derniers réclament en effet la réfection du tronçon routier reliant Tala Bouzrou à Tizi Ouzou car, estiment-ils, il est dans un état de dégradation lamentable. Les usagers trouvent toutes les difficultés à traverser certains endroits. Parmi les doléances figure aussi un point qui empoisonne les relations entre les transporteurs et les pouvoirs publics, à savoir la réouverture du tronçon fermé à Zaouïa à cause d’un petit glissement de terrain. Fermé depuis trois années en vue de colmater l’affaissement, cette route est restée fermée depuis, obligeant les usagers à contourner sur plusieurs kilomètres par Vodkou.

Avant-hier donc sur place, la colère était visible parmi les transporteurs. Le silence de la direction des transports suite à la grève de la semaine dernière passe mal parmi cette frange qui considère cela comme du mépris. «Nous constatons que la tutelle ne veut pas répondre à nos doléances. Nous avons fermé cette route, la semaine dernière, et nous avons observé une grève parallèlement, mais aucune réponse n’est venue à nos doléances» affirme un transporteur qui parle au nom de ses camarades. «Ces gens ne se soucient même pas des voyageurs qui souffrent de ces fermetures de routes récurrentes. Ils auraient au moins pu penser aux voyageurs et pas à nous. Mais ils ne pensent à personne ces gens qui restent dans leurs bureaux en ces temps de froid» ajoutent un autre en colère.

En effet, ces fermetures de routes provoquent de nombreux problèmes aux voyageurs et à tous les usagers. Hier, d’ailleurs, de grands embouteillages se sont formés dès les premières heures de la matinée. Les automobilistes ont dû contourner en passant par Attouche pour une partie et Ouaguenoun pour une autre. En tout état de cause, il a fallu faire des kilomètres de plus pour rejoindre la ville de Tizi Ouzou avec des retards considérables. D’autres voyageurs pris dans l’engrenage de ce conflit ouvert entre les transporteurs et les pouvoirs publics ont dû surseoir à leurs engagements en reportant à un autre jour. «On ne peut plus aller régler nos affaires. Même avec son véhicule propre, le citoyen n’a plus le droit de passer. On est dans quel pays ?» s’interroge un citoyen en colère.