La nouvelle est tombée, bonne pour certains, très amère pour d’autres. La Cour suprême a enfin achevé l’étude du lourd et épineux dossier renvoyant et cassant avec retour à la cour d’Alger.

Le dossier qui a usé le juge d’instruction qui était en charge de l’affaire, en 2010 prise en main par qui vous savez, à l’époque, et Mohamed Méziane, l’ancien P-DG de Sonatrach et ses deux enfants en gardent un bout comme l’ensemble des cadres traînés dans la fournaise des interminables interrogatoires, tout comme la manière d’être entendus réentendus avec son cortège d’épuisements, de cris, de coups, et autre torture morale que certains accusés ont dénoncée via leurs conseils qui étaient vraiment révoltés à la limite de la colère, une colère légitime, née des déclarations faites par pratiquement tous les accusés étranglés par la rage de raconter mot à mot ce qu’ils ont enduré à la barre, mettant le président du tribunal criminel d’Alger, dans l’embarras, tenu qu’il était par l’intenable devoir de réserve. Certains d’entre eux, surtout ceux qui ont fait six ans de détention préventive ont même crié leur ire d’avoir été passés à tabac parce qu’ils ne voulaient pas dire des « choses » qu’ils ignoraient, entre autres les trucs de Chakib Khelil, l’ancien patron de Sonatrach et en charge du ministère de l’Energie. Malheureusement pour les entêtés enquêteurs, l’ancien ministre suspecté ne figurait même pas sur l’arrêt de renvoi.

Les débats tournèrent sans le « suspect » et le rideau tomba sur des cadres qui n’ont rien dit sur Chakib Khelil pour la simple raison ( ils l’ont dit et redit ) qu’ils ignoraient tout des agissements de leur ex-patron...

L’émouvante déclaration faite à la barre devant Mohamed Regad, le strict président du tribunal criminel d’Alger, de l’ancien adjoint et proche collaborateur de l’ex-puissant homme fort du régime de l’ancien président de la république-démissionnaire, laisse rêveur ; jugez la réponse de Belgacem, l’ex-adjoint du directeur général de Sonatrach une question précise du président du tribunal criminel : « Pour ce qui est de monsieur Chakib Khelil, qu’Allah l’évoque en bien, laissez-moi vous certifier qu’à aucun moment il n’a donné une quelconque orientation concernant l’acquisition de caméras utiles et nécessaires à la protection des sites visés. »

Un goût d’inachevé pour les partisans du jugement de Khelil, se fit sentir à l’issue de la lecture du verdict qui vit la majorité des accusés s’en sortir, mais à quel prix ! 10 ans après, la justice cherche toujours à entendre Chakib Khelil qui sait depuis toujours et peut-être mieux que quiconque, ce que signifie une convocation d’un juge d’instruction ou d’un conseiller auprès de la Cour suprême.