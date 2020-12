Annoncé en grande pompe le protocole sanitaire présumé adopte en application des instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, n'a été que fanfare. Les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, du moins dans les campus à Annaba, ne semble pas être pris au sérieux, aussi bien du côté des responsables que par les étudiants. Si ces derniers tiennent tête à la virulence de la pandémie, les responsables eux, ne semblent s'inquiéter que de leur propre vie. Celle-ci qui leur vaut bien la disponibilité des désinfectants, présence de flacons de gel hydro-alcoolique et le port de la bavette à l'intérieur de toutes les administrations. Quant aux espaces réservés à la communauté estudiantine, couloirs et salles de cours entre autres, le constat est tout autre que ce qui avait été annoncé. Ces flacons de gel vides collés aux murs, témoignant des consignes d'un protocole sanitaire bafoué à tous les niveaux. Hormis le port de la bavette, rien ne traduit la préservation sanitaire de la communauté estudiantine ou du personnel enseignant. C'est malheureusement le constat fait à l'université Badji Mokhtar, département des mines entre autres, où la situation est inquiétante. «Tout ce qui est appliqué, c'est la prise de température, qui est toujours la même», nous ont révélé des enseignants de ce département. Ils ont été jusqu'à douter de la fiabilité de ces thermos-température. Le tracé des aller et retours, quant à eux, n'existent pas, avons-nous constaté sur place. Le trafic des étudiants dans tous les sens avec le non-respect des gestes barrières hantent les enseignants de ce département qui, selon plusieurs d'entre eux, vivent le stress et la peur au ventre de la propagation de la pandémie «Moi j'ai toujours mon gel et mes lingettes dans mon sac, comme vous voyez, les flacons sont vides», a dit cette enseignante. Il suffit de regarder par terre pour constater le degré de l'application du protocole sanitaire. Des sanitaires inaccessibles faute d'eau entre autres lacunes soulevées par bon nombre d'étudiants. «Il n'y a pas d'eau à longueur d'année et ça a toujours été sale», ont déploré nos interlocuteurs.

Même si les étudiants ne respectent pas les gestes barrières, en persistant dans leurs rassemblements, cela n'empêche pas l'application du protocole sanitaire. Le constat est quasi pareil aussi dans les campus universitaires relevant de l'université d'Annaba. Qu'il s'agisse d'El Bouni ou de Sidi Achour, entre autres pôle universitaire, l'effroi et la panique font la fusion de sentiments qui gagnent le personnel enseignant, surtout quand ils évoquent l'absence des opérations de désinfection des salles de cours, annoncé par les responsables de l'enseignement supérieur à Annaba, quant à une désinfection, après chaque cours. A priori, le défi de l'application dudit protocole sanitaire n'a pas trouvé le concours des efforts escompté pour faire face à la pandémie et contrecarrer une banalisation aux risques démesurés.