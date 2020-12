Faisant partie de neuf projets de tramway devant être débloqués par l'Etat, le tramway d'Annaba n'est toujours pas revenu sur la scène des projets retenus pour cette wilaya. Les projets de tramway concernant plusieurs wilayas, dont Annaba, Oran et Constantine entre autres, avaient été gelés un moment, le temps de rétablir la situation financière du pays touché par la chute du prix des hydrocarbures. Décision devant privilégier des projets de développement prioritaires. Depuis, l'Etat, très engagé dans la modernisation des moyens de transport en commun, a annoncé remettre sur les rails le très attendu projet de tramway à Annaba. Un moyen de transport propre, très «capacitaire», et dynamisant pour la ville. Or, depuis, aucune volonté n'a été affichée pour concrétiser le projet très attendu par les habitants d'Annaba. Et dire que l'étude du projet avait été achevée et n'attendait que sa réalisation. Bien que l'Etat ait levé, progressivement, le gel sur les projets de tramway, pour neuf wilayas, celui d'Annaba n'en a pas fait partie! Pourtant, des gouvernements qui se sont succédé ces dernières années, aucun n'avait annoncé l'annulation du tramway d'Annaba. Ce projet devait être lancé en 2015, juste après, la désignation des entreprises réalisatrices. Justification mise en avant par la situation financière occasionnée par la chute du prix des hydrocarbures. Mais même après l'amélioration relative de la situation financière, le projet du tramway d'Annaba, n'a pas été lancé. Cependant, rien n'empêche sa réalisation, si ce n'est le tracé de son parcours, sur le Cours de la révolution. Un itinéraire contesté tant par les élus que par les habitants de la wilaya, qui ne veulent pas que «le cours de la révolution», la vitrine de leur ville soit déformée. «Les opportunités du tracé pour le passage du tramway sont nombreuses, depuis la gare ferroviaire, en passant par le Front de mer, jusqu'à Sidi Amar, en passant par El Bouni entre autres, sans toucher au centre-ville, le cours et le boulevard», a expliqué un élu de l'APW, contacté par téléphone. Notre interlocuteur s'est interrogé sur la fermeture de la parenthèse du tramway d'Annaba. «Depuis le temps, le projet aurait pu être achevé et entrer en service», a-t-il dit. Remettre au-devant de la scène du développement, l'un des projets les plus attendus à Annaba, qu'est le tramway, c'est ressusciter un rêve auquel la population tient tant. Ce moyen de transport doté de rames, conviendrait mieux aux grandes distances. La mise en circulation du tramway à Annaba ouvrira, selon bon nombre d'habitants, une nouvelle ère pour le transport en commun, à la faveur de la prise en charge d'une demande qui va crescendo. En outre, le tramway est peu polluant par rapport aux bus ou autres véhicules. Ce nouveau moyen de locomotion va participer, estiment-ils, à la dynamisation de la ville, en rendant le transport public compétitif et attractif, tout en réorganisant le réseau du transport en commun actuel. Rappelons que le 1er projet de tramway avait été retenu en 2005 pour la wilaya d'Annaba, avant d'être gelé en 2014. En attendant que les décideurs de l'Etat se penchent sur la question, ce projet phare, qui tient en haleine les habitants d'Annaba, n'est pas près d'être concrétisé.