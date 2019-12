Maître Boubakeur Far, l’avocat d’El Madania (Alger), a passé un après-midi de roi, lorsqu’un incident sans gravité a eu lieu dans la salle d’audiences du tribunal de Chéraga (cour de Tipasa).

En effet, en écoutant un inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de vingt et un jours, la présidente de la section pénale a eu l’attention détournée par la présence d’un chat noir sur le bord du pupitre de la juge.

Après avoir souri devant ce spectacle insolite, la magistrate héla un agent de police qui comprit le pourquoi de l’appel et se dirigea tout droit sur l’animal qui saisit le motif de cette trotte et sauta du pupitre sans demander son compte.

La juge reprit l’interrogatoire. Pas tout à fait, puisque le canidé revint s’installer sur le pupitre.

Alors là, mes amis, la magistrate ne sourit plus et appela l’officier de service et lui souffla deux mots à l’oreille. Sur ce, le flic salua la juge, bondit sur le chat, le pris-à bras-le corps et disparut avec lui, loin, très loin de la salle d’audience. Entre-temps, le procès tirait à sa fin.

La jeune greffière appela pour l’affaire suivante. Avec les deux parties, s’avança un seul avocat.

La présidente marmonna en direction du conseil qui commençait à gigoter, histoire de se mettre dans le bain : « C’est Maître… ?» demanda la magiastrate en serrant fort ses mâchoires, la lèvre tombante :

- « Maître Far », répondit sans ton, l’avocat. C’est alors qu’un légitime fou rire ne put être retenu par la juge qui articula sans rougir : « Ah ! Je comprends maintenant la présence à deux reprises du chat noir sur mon pupitre ! » Et l’avocat d’effectuer une chute digne des plus grands pinces sans rire ? Comme seul, Maître Boubakeur Far, sait en faire, le temps d’un fou rire :

« C’est pourquoi il n’est pas resté à faire le guet !» reprit la juge, l’œil aux aguets.

- «Non, Maître je l’ai chassé, craignant pour votre vie ! » lâcha l’avocat d’El Madania. L’assistance pouffa de rire à ne plus en finir, histoire de prendre du bon temps !