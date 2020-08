Quant à ceux qui ont vu leur élan stoppé net, au cours de ce mouvement de chefs de cour, qu'ils sachent une bonne fois pour toutes, qu'ils sont magistrats toujours en exercice, qu'ils s'apprêtent à se montrer disponibles, dès que les évènements le demanderont.

Des Mohamed Tayeb Lazizi, Mouloud Allache, Ali Adli, Mohamed Zemmouri, Nasser Eddine Bouden, ne courent pas les rues et peuvent, à tout moment, être rappelés et servir la justice et les justiciables. À noter que l'excellent parquetier Lotfi Boudjemaà Chaffai - Amar a quitté l'antique Cirta pour les hauteurs d'El Biar (Alger) où il s'occupera désormais de la sensible «Direction des affaires judiciaires et juridiques».

Un poste de costaud pour cet immense magistrat-administrateur qui ignore l'éprouvant boulot, pourvu que le justiciable en soit le bénéficiaire! Que peut-on conclure autour de ce mouvement, si ce n'est que certains pseudos chefs de cour, ont été définitivement écartés de la gestion des affaires de justice et c'est tant mieux, pour le renom de la magistrature!

Restent cependant des magistrats... qui... Et puis non, y a Allah, Belgacem Zeghmati, le coriace ministre de la Justice, va s'en occuper, bientôt, très bientôt!