Plusieurs citoyens sont d'accord pour dénoncer certains accrocs à la loi, et même, des comportements à la limite, dangereux et révoltants.

Un exemple est mis à l'index chaque jour sans que les autorités ne s'en émeuvent.

Les citoyens connaissent fort bien les lois concernant les infractions de la route, mais font semblant de les ignorer, jusqu'au jour où une grosse catastrophe leur arrive. Prenons l'exemple des motocyclistes: le conducteur s'oublie et embarque son rejeton sans prendre le maximum de précautions, casque, et toute autre protection. Il est bon de signaler que les paternels coupables de ces véritables délits, sont passibles de la taule, et oui, messieurs, l'emprisonnement est prévu par la loi! Mettre un bambin de la moto, à l'arrière sans mesurer le danger qui les guette à chaque virage, ou tout simplement à chaque doublage d'un véhicule, ou pire, d'un poids lourd en mauvaise position, qui leur rentre dedans, c'est se rendre coupable volontairement d'homicide involontaire, dans le pire des cas!

Ce motocycliste peut-il, dans ce cas précis, dire un mot de travers à l'auteur du drame, ou bien plus tard, en pleine salle d'audience pleine à craquer, devant un grand juge, qui, lui, maîtrise bien la loi et son application? N'exagérons rien!

Le fautif est connu avant même le procès! Moralement en tout cas, ne peut être autre que le papa qui aura placé son fils au bout du fusil, la lame acérée de la lame qui l'égorgerait, ou encore la corde au cou du malheureux enfant! Alors que messieurs des autorités prennent leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard!