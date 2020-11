Le phénomène des coupures d'électricité a la peau dure dans la wilaya d'Annaba où, le plus souvent, ce désagrément occasionne des mouvements de contestations. Le même scénario perdure depuis des années, transformant ces coupures en véritable cauchemar citoyen. En effet, d'importantes coupures d'électricité ont été observées dans plusieurs communes de la wilaya d'Annaba et même en son chef-lieu. Plusieurs foyers en ont, durant les 72 heurs d'intempéries, été privés. Ces ruptures récurrentes de l'énergie électrique ont duré, dans certaines localités, plus de 12heures et même au-delà. Ces coupures surviennent de jour comme de nuit occasionnant, outre le désagrément de l'absence de courant, des dégâts aux équipements électroménagers, réfrigérateurs et téléviseurs entre autres. La situation a provoqué un tollé parmi les populations de Kherazza, Echabia, Oued Ennil ou encore, celles d'El Bouni, Sidi Amar, la nouvelle ville de Draâ Errich, Oued Laâneb, pour ne citer que ces communes, localités et agglomérations relevant de la circonscription de la wilaya d'Annaba. Cette situation insoutenable a suscité la colère des habitants de la localité du 1er Mai et de Kherazza entre autres, qui ont bloqué la RN44, pour manifester leur colère qui a paralysé le trafic routier sur cet axe reliant la wilaya d'Annaba à Skikda. Après plusieurs heures d'entêtement, les services de sécurité, la Gendarmerie nationale, en l'occurrence, sont parvenus à apaiser la tension des populations et libérer la circulation devant les automobilistes. Notons qu'à l'origine de ces coupures d'électricité, les mauvaises conditions climatiques, dont les fortes précipitations ont causé plusieurs pannes au réseau électrique. La direction de la distribution de l'électricité affiliée au Groupe Sonelgaz, pour sa part, est pleinement engagée face aux multiples désagréments causés par ces intempéries. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés et, jusqu'à la mise sous presse, les brigades d'intervention relevant des différentes unités de la Sonelgaz, sont mobilisées et effectuent les interventions nécessaires sur l'ensemble du réseau, à travers le territoire de la wilaya d'Annaba. Des efforts que les citoyens sous-estiment, notamment ceux qui ont passé plusieurs heures sans électricité et ne se sont pas gênés d'accuser la Sonelgaz de mépris envers eux, estimant que s'il leur arrive de «zapper» le règlement d'une facture, c'est la coupure systématique, mais quand Sonelgaz abuse de leur patience, il n'y a aucun recours, ont crié les habitants. Au-delà, nos interlocuteurs ont reproché à la Sonelgaz en général que «même nos appels aux services concernés restaient sans réponse», se sont indignés les citoyens.