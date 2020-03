Un malheureux accident a failli coûter des vies d'ouvriers travaillant sur un important pan de l'autoroute Blida- Alger, allant dans le sens de Boufarik. Pourtant, la disposition des lieux montrait au moins que toutes les dispositions étaient prises. Mais alors où est l'os? Heureusement, la fatalité a été tendre avec d'innocentes vies humaines et on ne déplora que des dégâts matériels. Cependant, les gendarmes ont été surpris par les deux versions en présence. D'abord, par le chef d'un chantier qui a vu le barrage sauté, action d'un camion. D'autre part, le chauffeur du poids lourd, qui, en dévalant sa version, n'aurait pas vu la signalisation réglementaire, «qui n'y était pas du tout!», assure le chauffeur qui a dit aux gendarmes que si effectivement, il y avait une signalisation, il aurait pu très bien éviter le sinistre. «Je suis prêt à vous accompagner à la mosquée du coin pour jurer sur le Saint Coran, par Allah, qu'il n'y avait pas de signalisation au moment du choc!» Interrogé pour vérifier les propos du chauffeur. Mohamed, un maçon qui se trouvait sur les lieux a affirmé s'être déplacé assez loin de l'accident, deux minutes avant la catastrophe. Rien n'était réglé 10 minutes après l'arrivée des «gendarmes» sur les lieux. Il semblerait que le rusé chef de chantier avait vite ramené du chantier voisin et placé en «catimini» la plaque de signalisation dont la seule présence aurait évité l'accident. Qui croire? Allez dire aux gendarmes de serrer de près les acteurs de ce drame qui, heureusement, n'a pas connu de décès, mais beaucoup de casse, côté matériel! Quand ce n'est pas une bêtise humaine qui est à la base d'un sinistre, c'est une absence de vigilance!