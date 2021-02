Lorsqu'il y a de cela plus d'une année, Ahmed Ouyahia, l'ancien Premier ministre avait été convoqué par le parquet du pôle pénal de Sidi M'hamed- Alger, les citoyens haussèrent les épaules, en guise d'incrédulité que cet homme très puissant, influant et décideur, honni surtout par les fonctionnaires, ceux-là même qui ont vu Ouyahia, en 1997, leur ôter, à titre d' «emprunt des salaires» entiers avant de les rembourser bien plus tard! Réussir une telle opération, aura été une sacrée prouesse que les travailleurs et leurs familles, n'ont jamais pu oublier. Jamais, car des travailleurs ont entre-temps rendu l'âme, sans avoir eu le plaisir de reprendre et compter leurs centimes, enfin remboursés! C'est ce que les gens ont gardé de cet inébranlable commis de l'Etat, avant que les marches pacifiques des millions de citoyens, un certain 22 février 2019, ne fassent découvrir une autre facette d'Ahmed Ouyahia, qui a depuis, bientôt une année, été plusieurs fois condamné définitivement, à plusieurs peines d'emprisonnement ferme, sans que personne ne trouve à redire! Oui, qui l'eût cru, il y a de cela plus d'une année, que des personnalités et des hommes d'affaires proches du pouvoir, soient entendus, malmenés, poursuivis, jugés et condamnés par une justice qui s'est retrouvée enfin, en train de ne faire que son boulot?

L'année 2021 est déjà là. Elle a défoncé nos portes.

Les dossiers achevés à la Cour suprême annoncent d'autres procès où des hommes et des femmes seront appelés à rendre des comptes à la société qui n'aura plus qu'à attendre les centimes détournés à gogo! Mais là, c'est une toute autre histoire qui rappelle étrangement une histoire «des Mille et Une Nuits» qui se termine en queue de poisson! Car, il ne faut pas être dupe: quel est le seul pays au monde qui obligerait ses banques à les vider pour les beaux yeux des Algériens, riches, très riches pas seulement par leur Histoire récente, celle du 1er Novembre 1954 et des millions d'hectolitres de sang qui ont arrosé à travers les siècles nos sillons? Ahmed Ouyahia entendu, condamné, emprisonné! Qui l'eût cru?