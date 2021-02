Pas moins de sept zones industrielles et une zone d'activités connaissent des travaux de réhabilitation, ces dernières sont d'une superficie égale à 543 hectares. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'industrie de la wilaya, Farid Djaballah, expliquant que «les opérations de réhabilitation concernent les zones d'El Kerma d'une superficie de 19,21 hectares, Sidi Chahmi s'étendant sur 14,65 ha, Oued Tlélat (35 ha), Boufatis (20 ha), Benfréha (7,65ha), de même que la nouvelle zone d'activités de Boutlélis qui s'étend sur une superficie de 120 ha». En chantier, les travaux portent essentiellement sur les réseaux d'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'électricité et autres. La même source a indiqué que «les deux projets des deux zones de Oued Tlélat et Boutlélis (la nouvelle) sont en voie d'achèvement (réception), tandis que les zones d'activités d'El Kerma et Boufatis sont au stade de l'annonce des avis d'appels d'offres des marchés publics». Les finances ne manquent pas.

En effet, la zone industrielle géante de Hassi Ameur est d'une superficie de 315 ha. Elle a bénéficié d'une enveloppe de 750 millions DA pour le financement d'une opération d'aménagement dont les travaux sont en cours de réalisation. Les promoteurs de ces travaux prévoient la réalisation de deux zones industrielles.

La première, à Bethioua, d'une superficie de 592 hectares. La deuxième est celle de Tafraoui. Elle s'étend sur une superficie de 596 hectares. «À cela s'ajoutent les deux projets en cours de réalisation», a-t-on fait savoir.

La création de nouvelles zones d'activités, de petites dimensions, vise essentiellement le développement de l'économie locale et la création de postes d'emploi, en plus de rentrées fiscales pour renflouer les caisses des communes. La même source a expliqué qu'«une correspondance a été adressée à l'ensemble des communes de la wilaya afin de proposer des assiettes foncières pour la réalisation de projets d'investissements de taille moyenne dédiés à la création des PME», la priorité étant aux investissements porteurs; la même source indique que «ces nouveaux espaces seront dédiés aux jeunes porteurs de projets, dans le cadre des différents dispositifs, selon les spécificités de la commune».

La wilaya d'Oran compte quatre zones industrielles. La première est implantée dans la partie est de la ville d'Oran, très précisément à Hassi Ameur. Les trois autres sont réparties à Es-Sénia, sur une superficie totale de 601 ha, en plus de la zone industrielle d'Arzew dédiée à la pétrochimie.

Le nombre de zones d'activités de la wilaya est de 35, le tout est réparti sur une superficie globale, de 1 230 ha, dont 12 nouvelles zones d'activités s'étendant sur une superficie totale de 461 hectares.