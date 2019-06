Près de 14 000 enfants démunis, issus des 48 wilayas, bénéficient de «résidences de solidarité» au niveau des wilayas côtières, durant la saison estivale 2019, a annoncé jeudi à Tipasa, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Présidant le coup d’envoi des «résidences de solidarité» (été 2019) au centre psycho-pédagogique des enfants attardés mentaux à Douaouda-Marine (Tipasa), la ministre a indiqué que cette opération destinée aux enfants issus de familles démunies, compte pour la première fois, 14 000 enfants de 48 wilayas, y compris les enfants des wilayas du Sud, des Hauts-Plateaux et de l’intérieur, ainsi que 4 400 enfants résidant dans les wilayas côtières». «Ces enfants seront accueillis au niveau de 33 centres à travers 14 wilayas côtières, à raison de trois sessions, du 25 juin au 10 août». A travers ce programme, le ministère, oeuvre à la vulgarisation du «principe de l’égalité des chances entre tous les enfants de l’Algérie», afin de profiter de leur droit aux vacances et leur protection de la débauche et de la déperdition scolaire. Ghania Eddalia, a ajouté que les résidences de solidarité s’inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement visant «la concrétisation du principe de l’Etat social». Ces résidences constituent un espace «de préparation et d’entraînement de nos enfants, aux principes spirituels, aux constantes nationales et aux principes humanitaires de cohabitation et d‘acceptation de la différence». Ghania Eddalia a fait savoir que son département s’employait à ancrer des nouvelles traditions d’échanges entre les wilayas durant les vacances d’hiver et de printemps dans le but d’encourager la culture d’échanges et de connaissance chez les enfants.