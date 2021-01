C'est un défi de taille après un été qui a été marqué par des perturbations en matière d'alimentation en eau potable. Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, ayant impacté l'ensemble des secteurs, cette denrée ne manquera plus dans les robinets, mise-t-on. Améliorer sa distribution et assurer la sécurisation en alimentation de ce liquide vital continue à constituer le véritable casse-tête chinois des responsables des ser-vices de l'eau de la wilaya. «Nous avons tenu à achever tous les programmes tracés pour améliorer la situation de l'eau et de l'assainissement dans la wilaya d'Oran, malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire de la Covid-19», a déclaré le directeur local des ressources en eau par intérim, Smaïn Boumediene, ajoutant que «la priorité, outre l'alimentation équitable des villes et des villages, est de raccorder ou renforcer les zones souffrant de problèmes de distribution, comme la daïra de Oued Tlélat, le pôle urbain de Misserghine ou encore Djebel Murdjadjo. Plusieurs projets ont été finalisés ou enclenchés au cours de l'année 2020». Un peu partout dans les coins et recoins des 26 communes composant le territoire de la deuxième ville du pays, plusieurs chantiers sont lancés. À Oued Tlélat, un réseau de conduites de 34 km, reliant différentes communes au réservoir Araba, a été réalisé. Une station de pompage à Laâouamer et un réservoir de 15000 m3 à Toumiate ont été réalisés dans le cadre de ce même projet réceptionné tout récemment. Un autre chantier d'envergure a été lancé la même année. Celui-ci porte sur le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable de Djebel Murdjadjo. Il est en phase de réalisation bien avancée et permettra d'approvisionner cette zone qui souffre de gros problèmes en matière d'AEP, mais aussi la partie haute de la commune de Mers El Kebir. Ce n'est plus un fait anodin ni encore moins un conte de fées.

Le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, implanté à Misserghine, à l'ouest d'Oran, la DRE, a réalisé toutes les études pour assurer l'alimentation en eau potable de cette zone, mal servie en raison du manque d'infrastructures hydrauliques. Il s'agit, selon Smaïn Boumediene, des «projets de réalisation qui sont confiés à l'Aadl et à la DUC». «Notre direction se contentera d'apporter son aide et assistance en cas de besoin», a précisé cette source avant d'évoquer la prise en charge des zones d'ombre.

Les zones d'ombre qui voient la lumière sont au nombre d'une soixantaine à Oran. Elles ont bénéficié d'un programme pour améliorer les réseaux d'AEP et de l'assainissement.

La commune de Sidi Ghanem, constituant la zone la plus importante, a bénéficié d'un projet en cours de réalisation, portant sur la réalisation de trois forages et deux stations de pompage, pour alimenter la population en ce précieux produit. Si les réalisations d'infrastructures hydrauliques ont été importantes au cours de la dernière décennie, Oran reste encore insuffisamment dotée en ressources hydriques et souffre depuis des années d'un manque flagrant de pluviométrie. D'importantes perturbations en matière de distribution ont émaillé l'année 2020.

La tradition instaurée ces derniers en alimentant en H 24 les plus grands centres urbains et semi-urbains a du coup été cassée donnant naissance à une distribution perturbée, notamment durant l'été dernier. Outre la faible pluviométrie, la station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaâ, gigantesque complexe alimentant toute la partie est de la wilaya, avec un produit prévu de 500000 m3/ jour, ne produisant qu'une moyenne de 380 000 m3 quotidiennement, d'où d'importantes coupures enregistrées un peu partout dans plusieurs quartiers et cités.

La direction de la société des eaux a opté pour un retour à un programme de rationnement. Fini le H 24 jusqu'à nouvel ordre: une décision qui a poussé la population oranaise à s'adapter à cette nouvelle donne considérée comme la seule solution pour face à la conjoncture actuelle. C'est au prix de grandes manoeuvres au quotidien que la Seor réussit à concrétiser ce programme garantissant à tout le monde sa ration d'eau potable», laisse savoir le directeur de l'hydraulique.

Le directeur de la Seor, estime, quant à lui, qu'il vaut mieux garantir l'eau un jour sur deux que de s'acharner à assurer le H 24 et causer de grandes perturbations».

Les grandes perturbations, enregistrées à Oran, ont poussé le ministre des Ressources en eau à mettre fin, en septembre dernier, aux fonctions du DG de la Seor et du directeur d'exploitation de la même entreprise. Dans un communiqué qu'il a diffusé, le ministère avait expliqué que «cette décision était motivée par la détérioration du niveau du service public dans l'ensemble des communes d'Oran et ses répercussions négatives sur la distribution de l'eau potable».

La sécurisation du secteur de l'eau consiste à trouver de nouvelles ressources mais également à rationaliser l'utilisation des ressources existantes. La DRE avait lancé, en 2020, un projet pour la déconnexion de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaâ du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-Oran). Cette station, qui assure l'AEP d'Oran à hauteur de 80%, était greffée au couloir MAO acheminant également l'eau des barrages, de Gargar, dans la wilaya de Relizane.

Le nouveau projet hydraulique a consisté en la création de deux réseaux indépendants pour assurer une alimentation de manière séparée entre les deux sources.

Pour sécuriser l'AEP, il est également question de lutter contre la déperdition de l'eau. «De grandes fuites au niveau des deux parties est et ouest, s'élevant à 100000 m3/jour, soit un cinquième des besoins de la wilaya d'Oran, ont duré des mois en 2020», a t-on rappelé. Leurs réparations, nécessitant des coupures de plusieurs jours, ont été retardées d'un mois à un autre, jusqu'en septembre dernier. «Le prix à payer pour remédier à cette situation a été les coupures d'eau de plusieurs jours ayant touché toute la wilaya, mais le gain a été

certain», a-t-on estimé.

À l'heure où les sources superficielles -eau des barrages- se font rares du fait de la faiblesse de la pluviométrie et en attendant la réalisation de nouvelles stations de dessalement en mesure d'assurer une production suffisante pour couvrir les besoins de la population, en continuelle croissance, le rationnement et la rationalisation s'imposent et de nouveaux comportements des consommateurs s'avèrent indispensables.