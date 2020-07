Le magistrat est protégé par la loi. Un quelconque dépassement verbal ou physique commis à l'encontre d'un juge ou d'un procureur, peut valoir à son auteur, une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans. Si un magistrat n'est pas mis à l'abri d'insultes, d'injures, de coups et blessures etc.... Qui, alors, peut prendre la responsabilité de la faire? Seulement voilà: en 2020, en plein élan du Hirak, un Mouvement populaire et pacifique ayant réussi le pari fou de faire sortir des millions de personnes pour un changement radical des moeurs et des pratiques, jusque- là, scélérates, de sinistres sires portent atteinte à des dizaines de blouses blanches, d'ambulanciers, d'infirmières, d'aides-soignants, de radiologues etc. Des administrateurs et secrétaires d'hôpitaux qui sautent du premier étage pour sauver leur peau devant des hordes d'individus en pleine ire! Ils sont carrément agressés gratuitement, pour avoir seulement respecté la loi. Des hommes et des femmes qui donnent en ce moment, même leur vie pour être près de leurs prochains!

Un inadmissible scandale né depuis longtemps d'une incompréhensible impunité! Le laxisme n'a jamais forgé de nations aspirant à une vie décente.

La main d'acier doit obligatoirement prendre la place de la main de velours. C'est pourquoi, et pour aller vite, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République a signé récemment, une ordonnance condamnant les auteurs de tels faits, à une peine d'emprisonnement ferme pouvant aller de 5 à 10 ans.

Le juge, sous la robe noire, va devoir punir l'agresseur d'une blouse blanche à une peine double de celle de l'agresseur d'une robe noire! Le noir et blanc font bon ménage semble-t-il en ces temps difficiles, surtout lorsque la robe noire vient au secours de la blouse blanche, au nom de la loi. Il faut seulement espérer que ces noirs incidents, ne s'éternisent pas et que nos vaillants magistrats s'adonnent aux tâches quotidiennes, simplement!