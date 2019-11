Une somme de 53 millions de centimes en faux billets a été saisie récemment par les services de la sûreté de la wilaya d’Alger et ce suite à l’arrestation d’un suspect, a indiqué, un communiqué de ces services. Agissant sur informations faisant état d’un suspect s’adonnant à la distribution et la vente de faux billets au niveau des différents quartiers de Birtouta, les éléments de la police ont réussi, après d’intenses investigations, à identifier le suspect. Après avoir mis sur pied un plan et soumis le suspect à la fouille corporelle, les éléments de la police ont trouvé en sa possession un sac en plastique contenant des montants en faux billets. Le principal suspect a été placé en détention préventive.