Implacable est la guerre déclenchée contre le commerce informel reposant essentiellement sur la commercialisation des produits hautement nocifs à la santé, la chair animale, viande rouge et blanche. Au total,

332 kilogrammes de viandes avariées ont été saisies, à la fin de la journée de dimanche à deux opérations distinctes opérées par les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale d’Oran. La première a été lancée contre un abattoir clandestin situé dans la localité de Hassi Okba, commune située dans la partie sud-est de la wilaya d’Oran. Les gendarmes ont mis la main sur 125 kilogrammes de viande pourrie, impropre à la consommation.

Cette conclusion a été appuyée par les premières analyses faites par les médecins-vétérinaires appuyant de telles opérations, entrant dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, l’abattage clandestin et la vente de la chair animale ne répondant pas aux normes d’hygiène ni aux valeurs nutritionnelles. La seconde offensive s’est soldée par la saisie de 108 poules abattues, équivalant à 207 kg de viande blanche, prête à la commercialisation.

Soumise à l’avis des spécialistes, les vétérinaires ont été catégoriques en prononçant leur dernier mot ; la viande saisie représente un danger de santé publique en la consommant, d’où sa saisie et l’interpellation du commerçant, un jeune homme âgé de 34 ans. Une telle saisie n’est pas la première en son genre. Au le début du mois en cours, les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale d’Oran ont déjoué deux tentatives visant à mettre, sur le marché, de la viande avariée.

Dans le sillage de ces opérations, plus de 6 quintaux de viande impropre à la consommation ont été saisis. Les deux opérations ont été menées par les éléments de l’escadron de la sécurité routière et les gendarmes de Hassi Ben Okba. La première affaire a été traitée par les services de l’escadron de la sécurité routière qui, lors d’un contrôle effectué dans la matinée du 30 juin, sur la RN4, reliant les communes d’Oran et d’El Kerma, ont intercepté un véhicule de marque Haifi, pas loin de la mosquée dite Tosyali.

Les occupants ont cédé à la panique à la vue des gendarmes, ce qui a attiré les soupçons des enquêteurs. Lors de la fouille, ils ont découvert une quantité de 140 kg de poulet, ne répondant pas aux normes d’hygiène et ont également constaté l’absence du certificat sanitaire et l’absence de chaîne de froid. Le contrôle effectué par le vétérinaire a révélé que la viande saisie était impropre à la consommation. Une enquête a été ouverte. Par ailleurs, dans la seconde affaire, les gendarmes ont saisi plus de 5 quintaux de viande blanche, dans la localité de Hassi Ben Okba, suite à une sortie de contrôle effectué au niveau du CW 46, joignant Hassi Ben Okba à Hassi Bounif, que les gendarmes ont repéré un véhicule chargé de plus de 5 q de viande blanche impropre à la consommation. Les gendarmes ont relevé l’absence de conditions d’hygiène. Au total, plus de 640 kg de viande de poulet, impropre à la consommation, ont été saisis et une a été enquête ouverte.