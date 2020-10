S'il est incontestable que les parents d'élèves sont très satisfaits suite à l'annonce de la date de reprise officielle des cours dans le cadre de la nouvelle année scolaire 2020-2021, il n'en demeure pas moins que les mêmes parents ne cachent pas leur appréhension quant aux difficultés qui peuvent être rencontrées dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole sanitaire prévu dans les écoles. Un protocole sanitaire que les parents d'élèves à Tizi Ouzou ainsi que les enseignants des établissements scolaires trouvent très difficile à mettre en pratique sur le terrain. Cette nouvelle rentrée scolaire, qui interviendrait après plus de 7 mois de rupture de ban, ne s'annonce guère sous de bons auspices. Bien que théoriquement, tout a été prévu pour que tout se déroule comme il se doit, il sera très difficile de deviner ce qui se passera à partir de la première journée de la rentrée. Plusieurs réunions de travail ont regroupé toutes les parties concernées depuis plusieurs jours aussi bien au niveau des établissements scolaires que des mairies et des sièges des daïras et bien entendu à la direction de l'éducation. La priorité, cette année, a été donnée à la mise en oeuvre et au maintien des mesures sanitaires, principalement le port de la bavette, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains. Les autorités concernées dans la région ont tracé un plan pour assurer ainsi l'eau dans tous les établissements scolaires afin de garantir les moyens d'assurer une hygiène régulière et la désinfection, deux mesures strictes édictées dans le sillage de la prévention contre la propagation de la pandémie de coronavirus.

Certes, sur le terrain, un travail considérable a été effectué ces derniers jours pour permettre aux élèves de renouer avec les bancs des écoles tout en étant en phase avec le dispositif de prévention préconisé, mais...

On a ainsi constaté que les écoles primaires ont subi les opérations de réaménagements nécessaires pour la mise en oeuvre du protocole sanitaire. Il a été procédé au traçage des esplanades avec la possibilité de mettre en application la mesure de distanciation sociale entre les élèves ainsi que pour éviter que les élèves ne s'entassent dans tous les sens. Il en est de même au niveau des sanitaires qui devraient subir également les mêmes mesures.

Les cantines aussi, sans oublier, bien entendu, les salles de classe où les élèves devraient être séparés au moins par une distance d'un mètre l'un de l'autre. Et, afin de permettre à cette mesure d'être appliquée, les classes seront divisées en deux groupes distincts, a-t-on appris, et ce, conformément aux mesures édictées par le protocole sanitaire du ministère de l'Education nationale.

Mais les parents d'élèves, par la voix de leurs associations ainsi que de leurs fédérations, ont exprimé de sérieuses craintes sur le fait que ces mesures, du moins une partie parmi elles, soient réellement inapplicables pour une multitude de raisons. Il y a d'abord le fait que la majorité des écoles ne s'y prête pas. Aussi, ces mesures ont été annoncées tardivement, selon les représentants des parents d'élèves qui estiment qu'à la hâte, leur mise en oeuvre s'avère presque une mission impossible.