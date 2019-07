Rien n’est plus facile d’écouter aux portes lorsque les gens qui se trouvent à l’intérieur d’un bureau ne discutent pas, mais carrément gueulent à la suite d’un très grave malentendu concernant des enfants d’un foyer parti en fumée. A l’intérieur du bureau de la juge, et selon les bribes d’infos recueillis « au vol », il apparaît que le père de deux beaux garçons de six et 12 ans se soit présenté chez la juge qui a le dossier où la trahison et la mauvaise vie de la mère divorcée aient poussé le paternel à demander la chute de la garde des enfants légalement, sans bruit ni entourloupe. Le papa scandalisé a crié plus fort que la magistrate, répétant à qui veut l’entendre que la maman divorcée a un comportement indigne car la vérité ne sortant que de la bouche d’un enfant, il est nettement apparu que les enfants en bas âge ont raconté des vertes et des pas mûres au père dépité par le comportement de son ex-épouse, avait envie de dégueuler, après le récit d’un des deux mômes, qui a fait une bise à papa comme celle qu’a donné le copain Hamza à la maman devant les bambins ! Et comment a été donnée cette bise, SVP ? « En pénétrant la langue dans la bouche, entre les lèvres pardi ! », s’est écrié 10 fois le paternel qui s’est fait doubler par la présidente de la section des « mineurs » du tribunal de Boufarik (cour de Blida). Une magistrate qui élève le ton est bonne pour la levée de l’audience, car une juge qui s’énerve doit impérativement, cesser momentanément les débats. C’est une règle générale à ne jamais enfreindre ! Rendre justice, c’est d’abord et avant tout s’assurer que la sérénité inonde l’environnement immédiat. Sinon, c’est le souk, la pagaille, le dialogue de sourds, l’incompréhension, qui donneront évidemment droit à l’injustice. Et suprême atteinte à la déontologie, la présidente de la section des mineurs a élevé la voix, mais encore mis à la porte des enfants qui entendaient les cris de leur père se mêler aux cris de madame la présidente ! Les enfants étaient crispés apeurés. Inacceptable ! Insupportable situation que les responsables de la cour de Blida devraient sanctionner après une sérieuse enquête interne, après que l’on nous a rassuré sur le sort de l’indépendance de la justice.