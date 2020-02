La présidente de la section correctionnelle du tribunal était ce jour en superforme pour démontrer aux éternels et inconsolables sceptiques, que la justice de février 2020 se portait merveilleusement bien, malgré les nombreux grincements de dents des justiciables mécontents des sentences.

La lecture des verdicts peut à elle seule, édifier les gens amateurs d’audiences pénales, surtout. Evidemment, entre deux justiciables, il y en a un, qui ne peut immanquablement, pas souffrir le verdict. Mieux ! Nous avons parfois assisté à deux mécontents dans le même procès : l’inculpé et la victime !

Le premier, pour la sentence le condamnant, prononcée sur le siège, le juge s’étant passé de la mise en examen, et le second pour les dommages et intérêts, estimés insuffisants, tant le préjudice était, pour lui et les siens, insupportable.

Alors, que peut faire le juge dans ce cas, si ce n’est une courte mise au point consistant à informer les parties qui font la tête, car «lésées» en ces premières joutes, que l’appel est le meilleur moyen de protester, sans bruit, ni tapage aucun.

L’appel, cette bienvenue bouffée d’oxygène, est assurément assez souvent salvatrice !