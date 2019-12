Un peu partout à travers le monde, nous voyons de hauts responsables traduits en justice, traînés devant les juridictions, interrogés, harcelés dans les limites des lois en vigueur dans lesdits pays, mais rarement on nous a offert un spectacle d’une rareté frappante de crédibilité et d’images parlantes, avec les personnages qu’on disait, via les réseaux sociaux, libres et menant une autre vie ailleurs, dans des pays où le soleil et le bleu de la mer veillaient sur leur tranquillité. Que n’a-t-on raconté comme bêtises, rien que pour faire bien, ou passer aux yeux des Européens qui... opposants à tout ce qui touche à l’Algérie, au prochain vote qui peut avoir lieu en toute quiétude, des opposants aux slogans nationalistes ! Eh bien, voilà des images éloquentes et vraies qui ont montré de vrais inculpés assistés de vrais défenseurs qui répondaient au jeune président de la section correctionnelle du tribunal de Sidi M’Hamed-Alger, de la même manière qu’ils s’exprimaient lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Un démenti formel aux allégations de certains malins qui prétendent toujours que les interpellations opérées par les services de sécurité et les propos de Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, n’étaient que de la poudre aux yeux ! On a même parlé de fourgons verts et vides qui se présentaient rue de « la Liberté », entraient, passaient le temps qu’il faut pour reprendre le chemin des «Quatre ha » d’El Harrach (Alger) : inouï, comme propagande ! Notre analyse ira plus loin en évoquant les pays voisins dont les peuples s’égosillent à longueur d’année, à dénoncer la corruption, mais qui ne voient rien venir.

L’Algérie qui a un âge insignifiant, trop jeune, peu de décennies d’indépendance, s’en sort à merveille sur les plans judiciaire, policier, de la défense et même journalistique grâce aux mille prouesses de ses enfants. Comme quoi, seule l’Algérie pouvait recevoir des coups et rendre à son peuple, pas des coups, mais de bons comptes !