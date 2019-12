Plusieurs commerçants à Annaba, ont entamé les préparatifs en vue des soldes d’hiver 2020. L’organisation de ces ventes constitue une opportunité importante pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités et d’offrir aux consommateurs l’occasion de bénéficier d’un choix plus varié et à des prix promotionnels. Ces commerçants désireux pratiquer les soldes, ont, comme rapporté par leurs soins, déposé leurs dossiers comme chaque année auprès des autorités concernées, et conformément à la réglementation en vigueur que consacre le décret exécutif numéro 06- 215 en date du 18 janvier 2006 définissant les ventes en soldes. À Annaba, la période des soldes d’hiver débutera le 15 janvier prochain et s’étalera jusqu’au 28 février. Le principe des ventes en soldes, consiste en la réduction de prix, l’écoulement accéléré de biens détenus en stock. Un événement très attendu par les consommateurs annabis, qui, dès son ouverture, les pics de la demande se font aussitôt remarquer. Mais pour être sûr de bénéficier des meilleurs rabais, encore faut-il choisir le bon magasin, selon les remises et les produits recherchés. En attendant que la version des soldes d’hiver 2020 commence, les magasins ont d’ores et déjà entamé l’opération, ornant leurs vitrines de grandes affiches indiquant des rabais allant de 20% à 70%, pour les articles du prêt-à-porter, notamment. Depuis le sac à main, la petite robe jusqu’à la chaussure, les baskets en passant par le manteau, la veste, le blouson, le pantalon et autres articles convoités par le consommateur, les réductions annoncées semblent plus qu’attractives, sauf que cela reste à vérifier.

Car, l’occasion a pour objectif de permettre aux commerçants de promouvoir leurs activités, mais aussi au consommateur de faire de bonnes affaires à des prix réduits. Pour prendre la température au niveau des grands espaces abritant différentes franchises de marques internationales, direction le boulevard du 1er Novembre, lieu de concentration des magasins VIP de Annaba. Notre surprise fut grande de voir, qu’à deux semaines de l’ouverture des soldes d’hiver, les prix ont augmenté de 30 à 50%. Variant entre 350 jusqu’à 25 000 DA, le doute quant à la promotion de ces articles n’est pas à écarter.