La cour d’Alger se signale par sa rigueur quant à la tenue des justiciables qui, visitent pour une raison ou pour une autre, la bâtisse, sise «Esplanade Emiliano Zapata» au Ruisseau. La vigilance est telle que même à l’intérieur, les salles sont méticuleusement surveillées. Les magistrats tiennent à ce que la cour soit un exemple du genre. Abdenour Amrani, l’élégant juge de la première chambre correctionnelle de la capitale, a ce tic de ne pas supporter l’irrespect des us et coutumes des salles d’audience. Mercredi, vers la mi-journée, le magistrat, agacé par la présence d’une très jolie jeune fille, au buste presque dénudé, installée sur le banc réservé à la défense, a éclaté, sous sa précieuse paire de lunettes de vue, et devant l’austère Kamel Yessaâd, le procureur général de l’audience : «Si vous n’êtes pas journaliste (car il faut préciser ici que certains rédacteurs préfèrent se mettre devant pour un meilleur suivi des débats, et certains juges du siège, ne voient aucun inconvénient), veuillez enfiler votre robe noire, S.V.P. «La petite et mignonne ne dit mot, tenta de s’enfoncer entre deux confrères, en robe eux, et décida de quitter le banc, la salle et la cour d’Alger du Ruisseau, le visage décomposé.

Maître M’Hamed-Yahia Messaoud, le jovial et sympathique avocat de la rue «Abane Ramdane» de Sidi-M’hamed – Alger, qui adore faire de l’humour lorsqu’il ne plaide pas modérément à la barre, a fait ce joyeux commentaire : «Le président a raison d’ordonner à cette - probablement - stagiaire de cacher son corps car il lui a signifié de mettre sa robe». Sacré conseil ! Il reste cependant immanquablement, très attaché à la confraternité et à la solidarité indestructible des robes noires ! Quant au respect de la déontologie, il n’y avait malheureusement pas un membre du Conseil de l’ordre comme Maître Saddek Chaïb qui a l’art de faire de douces remontrances et de délicieuses mises au point... au point.