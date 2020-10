Les fonctionnaires de la Caisse nationale des retraites, antenne de Bouira, ont observé hier un sit-in devant le siège de la direction. Munis de pancartes, les manifestants revendiquaient le renouvellement du bureau syndical et l'organisation d'une assemblée générale. Selon l'un des protestataires, l'Union locale Ugta fait la sourde oreille à leurs doléances.

L'actuel bureau de la section syndicale cumule plusieurs mandats sans jamais recourir, comme le stipule la loi, à des élections libres et à bulletin secret.

«Nous sommes en droit de choisir nos représentants.

L'actuel bureau ne nous représente pas, même si l'Union locale et l'Union de wilaya continuent à en faire leurs interlocuteurs», précise une dame.

En guise de réaction à cette manifestation et bien avant sa tenue, et selon les manifestants, l'Union locale de l'Union générale des travailleurs algériens aurait promis de livrer les cartes (d'adhesion).

«Notre problème n'est pas celui des cartes, mais le départ de l'actuelle section qui ne défend pas les intérêts des travailleurs», ajoute notre interlocutrice.

S'agissant du quorum qui est exigé par la réglementation, notre vis-à-vis précise que sur 34 employés, 16 seulement continuent à soutenir l'actuel bureau alors que le reste exige une assemblée générale.

Les manifestants sont déterminés à faire valoir leur droit, celui de choisir leurs représentants, ils promettent de revenir chaque jour et d'observer un sit-in d'une heure, pour ne pas pénaliser les retraités. Ils interpellent les responsables locaux et nationaux afin de mettre fin à une pratique d'une autre époque.