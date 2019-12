La victime a reçu des coups et blessures graves à l’abdomen et au bas-ventre. Son époux, âgé de 20 ans, l’a massacrée à coups de hache et pris la fuite, rapporte une source locale. L’information a été rapportée hier, par le site Alg24. Au vu de son état jugé grave, la victime aussitôt hospitalisée, a dû subir un accouchement forcé de son fœtus mort qui avait atteint son huitième mois. Selon la même source, la brigade de gendarmerie de Ouled Yaïch a réagi suite à « un signalement fait auprès des urgences du CHU Frantz Fanon, faisant état de la présence d’une femme enceinte atteinte de blessures graves à l’abdomen». Les enquêteurs avaient constaté la présence de nombreuses blessures : des traces de coups, faites à l’aide d’une hache, sur l’abdomen et le bas-ventre de la femme qui se trouvait au service de chirurgie de l’hôpital psychiatrique de Blida. L’enquête diligentée aussitôt a permis de déterminer que c’est le mari de la victime (mariage par la Fatiha) qui est l’auteur de cette agression et que le décès du bébé a été provoqué par les coups portés sur la mère. Selon le même site, les informations émanant de l’enquête de la gendarmerie, le couple se trouvait en visite chez la sœur de la victime, quand une violente dispute entre les deux époux a tourné au drame. Le mis en cause a été arrêté avant d’être présenté à la justice sous le chef d’inculpation de meurtre avec préméditation et placé en détention préventive.