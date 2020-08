La réouverture des plages, hôtels, restaurants et salons de cafés, fixée par le Premier ministère au 15 août 2020 a été bien accueillie, hier, aussi bien par les opérateurs que par les clients et consommateurs. Il en est de même pour la levée d'interdiction de circulation entre les wilayas, ainsi que l'accès aux plages et les espaces de détente. Bien que subordonnée au respect d'un protocole sanitaire défini, la reprise des activités au niveau des restaurants, cafés, hôtels a été fortement saluée de par ce qu'elle peut induire comme retombées sur ces commerces restés fermés depuis plusieurs mois avec des pertes incalculables.

Loin de ce souci, les cafetiers, restaurateurs et hôteliers ont déjà engagé la réflexion sur les voies et moyens à mettre en oeuvre pour réussir cette réouverture en toute sécurité et dans le cadre du protocole défini par les autorités. Outre l'information en direction de leurs employés, les opérateurs essayent d'organiser leurs espaces commerciaux, afin de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières pour éviter la contagion. Une approche organisationnelle qui intègre les deux aspects fondamentaux que la situation d'exception impose.

À l'ombre de l'infection au Covid-19, l'aspect sanitaire demeure une priorité au niveau, notamment des commerces de services, tels que les cafés et les restaurants. Le protocole sanitaire opérationnel, des plus rigoureux, a été établi par les autorités sur la base des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il suffit donc de s'y conformer.

«La mise en oeuvre de ce protocole inhibera à coup sûr tout risque de propagation de la pandémie et garantira, à l'évidence, une sécurité sanitaire certaine au niveau des commerces pour éviter la progression et propagation de cette pathologie virale», juge Karim, un fidèle client d'un restaurant de la ville de Béjaïa

En tout état de cause, les cafetiers, les restaurateurs et les hôteliers se trouvent devant une situation exceptionnelle, inédite. Un contexte incertain, mouvant... même si l'on s'engage à relever le défi, la reprise butera certainement sur des contraintes d'ordre humain, matériel et temporel. Comment gérer la contrainte temps, mobiliser et utiliser à bon escient les moyens matériels disponibles, mobiliser les ressources humaines?

«La mise en oeuvre minutieuse, efficiente au niveau des différents établissements des dispositifs réglementaires, des protocoles sanitaires, des mécanismes dictés par la conjoncture garantira indubitablement un climat de quiétude et de sécurité sanitaire», juge Ali Saïd tout content de retrouver enfin son activité de restaurateur. «Nous sommes appelés à faire preuve de beaucoup de patience pour mobiliser nos employés et assurer un climat, une ambiance où se conjuguent discipline, sérénité, respect des consignes sanitaires», renchérit Aroudj Khoudir, dont les employés de son hôtel ont eu déjà une formation en recevant pendant une semaine les Algériens rapatriés de France.

La prise de conscience était réelle chez les opérateurs rencontrés, hier, à Béjaïa. Ils savent à quoi s'en tenir pour ne pas retourner à la case départ. Ils s'activent pour être prêts le jour J.