Une grande importance sera accordée, par le département de la santé, au dossier de la greffe des membres en général et à la greffe pédiatrique hépatique en particulier. Le ministre de la Santé dit, en effet, vouloir soulager les enfants souffrant d'insuffisance hépatique, qui se retrouvent souvent contrains d'aller à l'étranger, pour subir une opération de transplantation du foie, dont le prix peut avoisiner les 140 000 euros. Ces derniers pourront, prochainement être opérés ici, en Algérie, comme l'a annoncé le ministre.

En effet, Benbouzid a annoncé la préparation d'une feuille de route pour stimuler la transplantation hépatique (TH) chez les enfants, à domicile, pour éviter leur transfert à l'étranger. C'est ce qu'il a déclaré, lors d'une réunion tenue, avant-hier, avec les experts concernés par l'élaboration de la feuille de route en question.

Benbouzid a affirmé que «le ministère de la Santé procédera à l'améliorations technique et des enjeux extrahépatiques de la transplantation hépatique chez l'enfant, ainsi que le renforcement des équipements médicaux ou d'expertise étrangère, pour développer cette opération». À cela s'ajoute, «le transfert des connaissances et de technologies, et la programmation des actions et des stages de formation dont peuvent bénéficier les spécialistes sont engagés par la tutelle, pour réduire le transfert des patients à l'étranger», a-t-il affirmé.

Donc, la procédure précitée vise à parvenir à long terme, à la maîtrise de toutes les étapes du processus thérapeutique, afin d'effectuer les opérations de greffe pédiatrique de foie en Algérie.

Intervenant à la même occasion, le professeur Abdelaziz Gharabeh, spécialiste en chirurgie, a confirmé que l'Algérie ne dispose pas d'une expérience suffisante dans le domaine de la transplantation hépatique, chez l'enfant.

Il a ajouté que les spécialistes découvrent les facteurs et les maladies qui causent cet handicap, dont la plupart sont dûs à des facteurs génétiques. À son tour, le chef du service de chirurgie oncologique, le professeur Kamel Bentbak, a révélé que le nombre de personnes qui ont bénéficié de la transplantation hépatique durant ces dernières années, notamment au niveau du Centre Pierre et Marie Curie (Cpmc) d'Alger, est de 40 patients. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les autorités publiques ont entamé, depuis des années, la mise en place d'une stratégie qui vise à aller de l'avant pour permettre une prise en charge efficiente des enfants souffrant d'insuffisance hépatique.

D'ailleurs, faut-il le rappeler un processus thérapeutique adapté au profit des enfants devant subir une greffe hépatique, pour leur assurer une meilleure prise en charge, notamment un suivi médical post-opératoire et leur éviter d'éventuelles complications, a été mis en place, l'année dernière, dans le cadre d'une coopération entre le ministère de la Santé et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Ce programme prévoit la réduction de la durée de la prise en charge du patient, à l'étranger, en lui assurant d'abord une bonne préparation en Algérie pour une durée de deux mois, avant de le transférer à l'étranger, pour y subir l'intervention chirurgicale.