Mohamed Mounir Larbaoui est un grand magistrat qui a connu à Blida, la honte et les affres de la suspension, à la suite d'un rapport «vache» et complètement faux! Ledit rapport fut établi par le procureur général de l'époque, qui a emporté sous son «règne», d'autres brillants magistrats à l'avenir assuré et les a menés vers le déshonneur, le mépris, les procès dont certains étaient suivis d'acquittements grâce aux coups de main du puissant du moment.

Pauvre magistrature! L'arme qui allait descendre le juge, était toute trouvée: une honorable et timide avocate fut traînée à la barre pour cracher un nom: Med Mounir Larbaoui! Puis, après moult procès, il fut enfin reconnu «blanc» pour reprendre après six longues années noires, le travail, mais plus jamais à Blida! Les éternels et collants adversaires de Larbaoui, l'ont muté successivement à la cour de Saïda et de Chlef où les chefs des cours avaient honte de l'avoir comme un simple juge, lui, un très beau et grand juge expérimenté qui aurait dû être le chef si ce n'est plus... Il dira plus tard, le sourire aux lèvres, à propos de la longue suspension (six ans): «À chaque chose, malheur est bon. La suspension m'a servi à me rendre utile à mes deux garçons que j'ai bien suivis puisqu'ils ont totalement réussi leur scolarité!»

Larbaoui est depuis plusieurs semaines magistrat-conseiller à la Cour suprême, prêt à rendre service encore et toujours à la justice qu'il sert humblement depuis 1984! Que de chemin parcouru en évitant les trous, et pourquoi pas les fossés, laissés par la pluie de jalousie, d'envies, de ceux qui sont entrés dans la magistrature, non pas par amour, mais parce qu'en ces moments- là, on ne pouvait faire que «ça»!