Le tribunal de Chéraga (cour de Tipasa) est une juridiction qui ne laisse pas indifférent. Il connaît des vertes et des pas mûres, sur tous les plans. Il réserve, à chaque visite, des surprises de taille, pas toujours agréables et souvent édifiantes.

Mardi dernier, nous avons voulu voir de près la légendaire célérité du personnel du guichet unique et surtout de l’ancienne et disponible greffière Zakia, qui se démène plus qu’il ne faut pour donner entière satisfaction aux visiteurs un peu trop pressés de se faire servir. Il y avait un peu plus de monde que d’habitude et donc, les citoyens se pressaient pour être servis convenablement. Vers les 10 heures, heure de grande fréquentation, les documents étaient bien disposés, bien en vue, sur le long comptoir où se trouvait une file disciplinée et prête à dire oui à tous les desiderata du personnel.

A un moment donné, une jeune fille que sa compagne avait appelée «Maître», dépose sa chemise cartonnée verte contenant probablement une certaine somme d’argent, au vu du petit volume constaté et quitte momentanément le comptoir pour la salle d’audience située à quelques pas de là. Entre-temps, les quelques citoyens qui étaient bien servis, s’en retournaient chez eux, heureux d’avoir enfin le document désiré. Voilà le moment venu pour que la fameuse compagne de l’avocate partie pour quelques minutes, de passer à l’action. Elle avança ses grosses mains de la chemise cartonnée verte, l’empoigna et s’apprêta à repartir tranquillement vers la sortie. Mais un vieil homme debout, à proximité des lieux, attendant probablement son tour d’être appelé par la caissière, avait vu la louche manigance de la jeune fille, sauta sur elle et l’empoigna fortement avec ce commentaire : «Pourquoi avoir pris ce qui ne vous appartient pas ? Vous n’avez pas honte d’agir ainsi ? Reposez donc la chemise et ne vous avisez pas de refaire le même coup !» lança en direction de cette apprentie voleuse qui eut quand même le culot de maîtriser ses nerfs et répondre au vieux monsieur, qu’elle s’était trompée de chemise et de toutes façons, la dame est revenue reprendre son bien. Un méfait raté ? Tant mieux !