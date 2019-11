Hier, s’est tenu à Alger l’évènement RH (Ressources humaines) le plus attendu de l’année. Il s’agit des «Projets de marque employeur en entreprise», ou le «Talent Day», présentés par «Emploitic Talentday». Cet événement est donc revenu pour une nouvelle édition, avec la présence du gotha national des entreprises.

Une série de conférences étaient au menu de cette journée. Ces communications ont permis d’échanger et de débattre des questions essentielles liées à la fonction RH sous le thème «Inspirer les pratiques de demain ». La nouveauté de cette année est la participation de l’Insag Business School d’Alger (Institut supérieur d’assurances et de gestion), école réputée pour l’excellence de son enseignement. Elle y a présenté son catalogue de formation, qui va des licences en passant par les masters jusqu’au mBA, et cela dans plusieurs disciplines spécialisées. Il s’agit, entre autres, du commerce, du management opérationnel ainsi que les formations en assurances qui font partie du large catalogue de cet établissement privé et agréé en tant qu’université, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, depuis 2018. Ses diplômes sont reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs-Algérie), mais également à l’étranger, comme le «Bachelor de l’Isecoma», Paris.

L’école, dirigée d’une main de maître par son directeur, Abdelali Derrar, a aussi fait découvrir son MBA-DMB, spécialisé en business et marketing digital, une exclusivité « Insag Business School » puisque ce MBA, classé 2ème en France dans sa catégorie, est le seul du genre en Algérie. Il est également unique dans tout le continent africain, ce qui explique la grande affluence qu’a connu le stand de l’Insag durant cet événement, tout comme son nouveau «bijou» qui est le MBA en ressources humaines. Les présents ont été agréablement surpris par ces belles découvertes. Conscient que le digital est l’avenir du monde de l’emploi, des cadres et des chefs d’entreprise ont même pris rendez-vous avec les responsables de l’école en vue des inscriptions, qui sont déjà ouvertes. Il faut dire que les places sont limitées. Malgré cela, l’Insag, qui a toujours encouragé les talents à éclore, a voulu encore une fois marquer sa présence en offrant un MBA gratuit à l’un des participants à la rencontre, tiré au sort. Quel beau geste !