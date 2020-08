Durant tout le week-end, les entrées des villes balnéaires de Tigzirt et Azeffoun ont été complètement bouchées par le nombre impressionnant d'estivants qui affluaient vers les plages. La vague de chaleur et le week-end coïncidant avec le 1er Muharram ont, c'est vrai, contribué à cet afflux, mais il faut également signaler que les gens sont conscients que la saison estivale a été ouverte très tard et tire déjà à sa fin, ce qui fait donc que pour entrer en voiture dans ces deux viles, il faut vraiment s'armer de patience, après avoir passé plusieurs heures dans des bouchons, avant de parvenir en ville.

En effet, dès les premières heures de la matinée, des embouteillages énormes se sont formés aux différentes entrées des villes. Aux environs de 10h et 11h, ces bouchons s'étalaient sur plusieurs kilomètres. Les automobilistes doivent ainsi patienter des heures dans leurs véhicules avant d'arriver en ville où il faudra encore chercher un parking. Sur ce chapitre également, les choses se sont corsées dès l'ouverture des plages. Hormis les parkings privés qui se trouvent à la plage Tassallast et Feraoun, il n'est pas possible de trouver un lieu pour garer sa voiture en ville, ce qui oblige l'automobiliste à tourner en rond durant des heures, provoquant ainsi un blocage de la circulation.

Contacté, le président de l'APC de Tigzirt, Moussa Abbou a reconnu la difficulté, mais il estimait qu'aucune ville ne peut contenir autant de monde en un temps record. Pour notre interlocuteur, la ville n'a jamais reçu autant d'estivants que cette année, ce qui s'explique, selon lui, par le temps court qui nous sépare de la rentrée sociale. Evoquant l'éventualité d'un plan de circulation, Abbou dira que la ville possède déjà un plan, mais il se trouve qu'aucun ne peut être efficace dans des conditions pareilles.

De son côté, Mohand Azzouz, directeur de l'office du tourisme local, affirmait que le nombre d'estivants qui ont afflué vers la ville est impressionnant. L'ancien plan de circulation ne peut contenir autant de véhicules dans une aussi petite ville. Il suggérera toutefois des solutions alternatives. Pour lui, la commune pourrait mettre des agents aux différentes intersections de la ville afin d'aider les automobilistes à trouver les autres sorties vers Tizi Ouzou. Pour lui, les estivants ne connaissent qu'une seule sortie et une seule entrée, ce qui cause ces embouteillages.

Enfin, notons que cette année, les prévisions dépassent l'entendement en matière de nombre d'estivants. De l'avis même des autorités locales, la petite durée impartie à la saison estivale cette année à cause de la pandémie du coronavirus a permis aux deux villes de faire le plein en l'espace de 15 jours. Les commerçants, de leur côté, exprimaient leur satisfaction d'avoir sauvé la saison. Pour eux, le nombre de clients dépasse les prévisions. Avant l'ouverture des plages, rappelons-le, ces derniers se plaignaient et craignaient de déclarer faillite si la saison était blanche.