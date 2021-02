C'est l'effervescence totale chez les restaurateurs de la ville de Tipaza, depuis l'annonce dimanche dernier, de l'autorisation d'ouverture de leurs établissements. Hormis le fait que déjà durant le confinement Tipasa est restée une destination de prédilection pour les visiteurs des autres wilayas, avec l'ouverture, c'est le rush sur les terrasses des cafés et les salles de restaurants et de fast-foods. Un engouement qui n'a pas manqué de ravir les professionnels du secteur: «Nous recommençons à vivre.

C'est un grand soulagement de voir les clients venir s'attabler et prendre le temps de déguster nos plats. Cela était dur d'attendre les commandes à emporter. Ça ne cadre pas avec notre activité, qui est basée sur l'accueil, la préparation de produits frais, et surtout le cadre que nous offrons» nous explique un restaurateur établi au port de la ville. Il faut dire que cette réouverture a redonné un grand espoir aux restaurateurs, qui étaient dans le flou, et ne voyaient pas le bout du tunnel. Pour eux c'est l'opportunité d'une reprise inespérée et surtout, la possibilité de préparer la période à venir de façon à rattraper une partie de leurs chiffres d'affaires.

Dans ce sens, le premier grand rendez-vous est sans contexte ce week-end, qui est le premier après l'annonce de l'ouverture. Un rendez vous à ne pas manquer, et pour lequel une grande préparation a déjà commencé dans les coulisses des restaurants et des espaces de consommation, «nous avons relancé nos commandes auprès de nos fournisseurs, nous préparons minutieusement nos cartes, car nous savons ce que préfèrent nos clients, nous essayons d'offrir le meilleur service et les meilleurs produits, mais le plus important pour nous, c'est d'abord de respecter toutes les mesures de prévention contre la Covid.

Nous tenons à faire respecter les gestes barrières et nous mettons à la disposition de nos clients un endroit désinfecté tous les jours, du gel hydro-alcoolique, et des bavettes», nous confie le gérant d'un restaurant spécialisé dans la grillade de poisson.

Il va sans dire qu'au-delà de la joie de reprendre leurs activités, les restaurateurs font preuve d'une grande conscience de la situation et s'engagent à contribuer à la lutte contre de la pandémie, afin de préserver leurs activités et leurs emplois «cela va de notre survie.