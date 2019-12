La ville de Tizi Ouzou vit depuis une dizaine de jours dans l'ambiance des grands jours de fête de fin d'année. Trois endroits reflètent particulièrement ces moments de joie et d'allégresse. Il s'agit de la placette de l'ancienne mairie, mais aussi le jardin public du 11-Octobre 1961, situé au coeur de la ville des Genêts, sur le boulevard Abane-Ramdane ainsi que la place Mbarek-Aït-Menguellet. Bien entendu, ce sont les enfants qui sont les plus «ciblés» par l'animation qui bat son plein à l'occasion de la célébration du Jour de l'An et du passage de l'an 2019 à 2020. Le troisième endroit investi à la même occasion par des centaines d'enfants et de familles est la place Mbarek Aït-Menguellet, située à l'entrée ouest de la ville de Tizi Ouzou.

Bien évidemment, l'aspect commercial de cet événement prend le dessus. Il s'agit de vendre le maximum de jouets et d'objets de toutes sortes aux enfants qui n'hésitent pas à s'arrêter systématiquement une fois devant cette variété de jouets installés à même le sol. En plus des jouets, les vendeurs proposent à la vente, bien sûr, du chocolat, des bonbons, des produits d'artisanat, des gâteaux, des ballons, etc. Du matin au soir, les trois sites suscités grouillent de monde. Certains hôtes déguisés en père noël proposent même aux enfants de se faire prendre en photo en leur compagnie au prix de 200 DA.

Le fait que nous sommes en pleines vacances scolaires d'hiver favorise cette grande affluence sur ces sites où l'ambiance est bon enfant, même si parfois, on peut se plaindre de l'exiguïté des lieux quand l'affluence devient plus grande, surtout entre 11 h et 15 h où le soleil «est au beau fixe». Les familles, qui n'hésitent pas à marquer une halte parfois longue dans l'un des endroits en question, proviennent des 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou où, pourtant, l'heure est à la campagne de collecte des olives.

Une fois sur place, les parents, plus particulièrement les mamans, n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour faire plaisir à leurs enfants. On peut facilement laisser plus de 1.000 DA sur place si on est accompagné de deux ou trois enfants et si bien sûr on veut quitter les lieux sans décevoir sa progéniture. Le réveillon, c'est aussi et surtout la fameuse et incontournable bûche. Une bonne partie des familles de la wilaya de Tizi Ouzou restent également fidèles à la tradition qui consiste à agrémenter la soirée du 31 décembre avec cette bûche devenue incontournable. Le rush sur les pâtisseries a déjà donc commencé depuis avant-hier et ce n'est pas du tout évident que ces dernières puissent faire face à la forte demande enregistrée chaque année en pareille période, sur les bûches en question. Pourtant, le prix de la bûche n'est guère abordable.

On ne peut pas en avoir une à moins de 1.500 DA. Mais en dépit de ce prix, auquel il faudrait adjoindre ceux des autres produits alimentaires indispensables en cette même soirée du 31 décembre (poulet, viandes, etc.), les citoyens tiennent vraiment à cette fête qui intervient à une dizaine de jours de la grandiose fête de Yennayer, jour de l'An berbère, devenue une journée de fête nationale, chômée et payée, reconnue officiellement par l'Etat algérien depuis 2016. Par ailleurs, il faut préciser que les familles qui en ont les moyens optent carrément pour les voyages à l'étranger pour marquer de manière toute particulière la dernière nuit de l'année 2019.

Compte tenu des prix attractifs proposés, c'est la destination Tunisie qui est indéniablement la plus prisée par les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar d'ailleurs de ceux des autres wilayas du pays. Ainsi, pour cette année, à moins de 30.000 DA, avec une prise en charge presque totale, on peut s'offrir un agréable et accessible séjour de fin d'année dans l'une des villes touristiques de la Tunisie. Cette première option abordable propose un voyage par route. Pour effectuer le déplacement par avion, le prix passe systématiquement à plus de 50.000 DA. La Turquie vient en deuxième position concernant les destinations préférées des citoyens de la région pour les séjours de fin d'année alors que de nombreuses familles et groupe de célibataires choisissent, sans hésiter, l'une des villes algériennes du Nord ou du Sud, comme l'affirme un employé d'une agence de voyages qui a pignon sur rue dans la ville de Tizi Ouzou.