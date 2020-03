La commercialisation et la consommation des stupéfiants ne cessent de prendre des proportions alarmantes dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Il ne se passe pas une semaine sans que des individus soient arrêtés pour détention et commercialisation de drogue.

Le dernier bilan rendu public par la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou conforte cette information. La sonnette d’alarme est plus que jamais tirée.

Ainsi, durant le mois de février dernier, le nombre des affaires ayant trait aux infractions à la législation des stupéfiants et des substances psychotropes a été très élevé.

Selon notre source, les services concernés par la lutte contre la drogue et les psychotropes ont traité pas moins de 38 affaires en un seul mois (février 2020). Dans ces affaires, sont impliquées 46 personnes dont 35 ont été présentées au parquet. Onze mises en cause ont été placées en détention préventive, 24 ont été citées à comparaître et trois dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs et toujours au bilan des activités de la police à Tizi Ouzou en février 2020, on a appris qu’au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.), les services de la police judiciaire ont traité 98 affaires, mettant en cause 120 personnes : 27 ont été présentées au parquet dont 6 mises en détention préventive, quatre ont été mises sous contrôle judiciaire, 17 ont été citées à comparaître, et 61 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre et s’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 45 affaires, mettant en cause 61 personnes, 25 ont été présentées au parquet dont 16 ont été placées en détention préventive, une a été mise sous contrôle judiciaire, sept ont été citées à comparaître, une a été laissée en liberté provisoire et enfin 16 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué), il a été enregistré 40 affaires impliquant 46 personnes dont 21 ont été présentées au parquet, une a été placée en détention préventive, trois ont été mises sous contrôle judiciaire, 15 ont été citées à comparaître, deux ont été laissées en liberté provisoire et 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, s’agissant des atteintes aux bonnes mœurs, sept affaires ont été traitées, impliquant huit personnes, six ont été présentées au parquet dont deux ont été placées en détention préventive, une a été mise sous contrôle judiciaire, trois ont été laissées en liberté provisoire et un dossier judiciaire a été transmis au parquet.

Il faut préciser en outre qu’au volet relatif aux infractions économiques et financières, les services concernés ont eu à traiter neuf affaires, impliquant 15 personnes dont quatre ont été présentées au parquet et ont été citées à comparaître et cinq dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.