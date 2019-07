Après avoir réussi à conquérir la première place à l’examen de cinquième (ex-sixième), la wilaya de Tizi Ouzou vient de s’illustrer encore une fois en arrachant la première place sur les quarante-huit wilayas du pays à l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM). C’est un véritable exploit et un réel record que viennent de concrétiser les collégiens de la wilaya de Tizi Ouzou puisque c’est pour la douzième fois d’affilée que la wilaya se maintient dans cette position avec le taux le plus élevé aussi bien aux résultats de l’examen du BEM qu’au passage à la première année secondaire.

Des «scores» record et honorables qui sont loin d’être le fruit d’un quelconque hasard, mais la résultante des efforts déployés tout au long de l’année, aussi bien par les collégiens eux-mêmes que par les enseignants et tout le personnel du secteur de l’éducation nationale et des différents collèges. Hier, Mohamed Lalaoui, directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou était tout heureux d’annoncer officiellement que la wilaya de Tizi Ouzou se classe pour la douzième fois consécutive première à l’examen de passage au palier du secondaire.

Il a, à cet effet, rendu publics les chiffres détaillés inhérents à cet énième succès en attendant les chiffres relatifs à l’examen décisif et tant attendu du baccalauréat dont les résultats seront rendus publics le 18 juillet prochain. Ainsi, le taux de réussite à l’examen du BEM pour l’année scolaire 2018-2019, dans la wilaya de Tizi Ouzou, est de 74,05 % alors que le taux national, pour rappel, est de 55,47 %. Il en est de même s’agissant du pourcentage concernant les élèves ayant réussi à passer en classe supérieure (première année secondaire), il est de 79,10 % dans la wilaya de Tizi Ouzou alors que le taux national pour cette année est de l’ordre de 66, 33 %. Selon les chiffres rendus publics, hier, par le directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, l’exploit des collégiens ne se limite pas au taux de réussite au BEM et au taux de passage au cycle secondaire, mais d’autres chiffres rendus public, hier, par Mohamed Lalaoui font aussi distinguer la région.