La pénurie du lait en sachet est partie pour s’inscrire dans la durée dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tous les indices montrent que le consommateur devra encore prendre son mal en patience et subir cette pénurie non seulement jusqu’à la réouverture de la laiterie «Tassili» de Draâ Ben Khedda mais bien après. En effet, les distributeurs de lait exerçant sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, qui sont près d’une centaine, sont en colère. Ils ont décidé d’entamer une grève illimitée à partir de samedi prochain, a-t-on appris auprès de leurs représentants. Les raisons de cette colère et de la décision inhérente au recours à un débrayage ouvert, n’est autre que leur marge bénéficiaire jugée très faible. En effet, les distributeurs en question n’ouvrent droit qu’à 0,9 DA en guise de marge bénéficiaire sur un sachet de lait. Les concernés achètent le sachet de lait au niveau des laiteries à 23,2 DA et le revendent aux détaillants à 24,1 DA. Les concernés précisent qu’avec l’augmentation de leurs charges, cette marge ne leur permet pas de s’en sortir. En plus des frais inhérents aux carburants et à l’entretien de leurs véhicules, les distributeurs de lait doivent débourser, à chaque opération de chargement, 800 DA représentant les frais de tri. Les dépenses imposées par l’exercice de cette activité rendent les bénéfices très insuffisants. Quand on sait que ces distributeurs font des trajets souvent de plus de 50 km pour la livraison du lait, comme dans les localités de Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Azeffoun, Tigzirt ou Draâ El Mizan, on conclut aisément que les concernés dépensent d’importantes sommes, surtout en matière de carburant sans être pour autant sûrs de dégager des bénéfices substantiels. Par ailleurs, il faut rappeler que depuis la fermeture provisoire de la laiterie «Tassili» de Draâ Ben Khedda, samedi dernier, les distributeurs de la wilaya de Tizi Ouzou se sont approvisionnés à partir des laiteries d’Amizour (dans la wilaya de Béjaïa) et Boudouaou (wilaya de Boumerdès). Les distributeurs, pour ne pas pénaliser les consommateurs, ont donc assuré l’approvisionnement en lait à partir de Béjaïa et Boumerdès, quotidiennement de dimanche à mardi dernier. Mais depuis hier, mercredi, ils ont cessé de le faire car, ont-ils expliqué, ils travaillent à perte à cause du très long trajet qu’ils devaient effectuer pour s’y alimenter. Les distributeurs avaient averti, le jour même de la fermeture de la laiterie «Tassili» de Drâa Ben Khedda, que s’alimenter à partir des usines de Béjaïa et Boumerdès ne pouvait être qu’une alternative provisoire en attendant la réouverture de l’usine de Draâ Ben Khedda. Mais il se trouve que cette dernière est restée fermée au-delà des 48 heures initialement prévues pour la réalisation des analyses de laboratoire devant confirmer ou infirmer l’existence de la bactérie «coliforme» dans le lait produit ces derniers jours. Mais cela fait déjà cinq jours que la laiterie «Tassili» est fermée. Déjà qu’en temps normal, le lait en sachet était indisponible à toute heure dans les magasins de vente des produits alimentaires, avec la fermeture de la laiterie «Tassili», la pénurie s’est encore accentuée puisque les consommateurs n’ont plus aucune chance de trouver ce produit alimentaire de première nécessité sur les étals. Une vraie pénurie de lait qui ne pourrait connaître son épilogue qu’avec la réouverture, dans les meilleurs délais, de la laiterie «Tassili» de Draâ Ben Khedda qui est, pour rappel, la plus importante et la plus productive à l’échelle régionale, voire nationale.