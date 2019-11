Il aura suffi de quelques heures seulement pour que les routes de la wilaya de Tizi Ouzou deviennent des rivières grondantes. Certains tronçons ont été carrément bloqués par les pluies diluviennes qui s’abattaient encore dans l’après-midi. Le froid qui accompagne les intempéries a également fait une victime, un vieil homme tué par l’oxyde de carbone dans sa maison située dans la commune de Timizart, une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya. En effet, la journée d’hier a été marquée par des pluies diluviennes. Les conséquences sur la vie quotidienne n’ont pas tardé à apparaître. Les routes ont été coupées, mais la plus importante victime est la RN12 qui traverse la wilaya d’est en ouest pour joindre la wilaya de Boumerdès et la capitale. A plusieurs endroits, cette route à grande circulation a été fermée par les eaux qui se déversaient sur la chaussée donnant l’air d’un grand oued en furie. C’est le cas du tronçon d’oued Aïssi à la sortie vers Azazga. La circulation était bloquée durant toute la nuit. De grands embouteillages se sont formés dès les premières heures de la journée. Parallèlement à ces coupures de routes, ce sont les accidents domestiques liés au matériel de chauffage qui ont commencé à faire des victimes avec le froid qui accompagne ces intempéries. Hier, d’ailleurs, la première victime a été constatée dans la commune de Timizart daïra de Ouaguenoun. C’est à Abizar en effet qu’un vieil homme âgé de 77 ans a été retrouvé mort brûlé dans son lit.

Selon le communiqué de la Protection civile, la victime a été électrocutée par une résistance très rapprochée.

Toujours au chapitre des accidents dus aux intempéries, il est à signaler qu’un véhicule a percuté le mur après avoir traversé le trottoir en plein centre de la ville de Tizi Ouzou. Le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture à cause de la chaussée glissante, avant de déraper et de foncer dans un mur. Il s’en sortira indemne, mais le véhicule a été fortement endommagé. En fait, par ces premières pluies, la chaussée était très glissante à cause des huiles qui restent encore sur la chape supérieure conduisant aux glissements fréquents des roues. Toutefois, les pluies ne sont pas mauvaises n’était-ce les négligences humaines. Au chapitre justement de la beauté de ces dernières, notons que les premiers flocons de neige ont fait leur apparition sur les hauteurs du Djurdjura. Les cimes sont désormais ornées d’un burnous blanc. Dans quelques jours, les montagnes seront des endroits idéaux pour des randonnées pédestres qui sont en vogue ces dernières années dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le spectacle féérique va durer jusqu’à l’été. Tout n’est pas mauvais, pour peu qu’on fasse attention.